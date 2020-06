Altmerdingsen

Normalerweise sind es Jäger, die dem Wild in Wald und Flur nachstellen und ihm nach dem Leben trachten. Der Altmerdingser Jäger Jens Rosenbaum indessen hat jetzt bei einem Reviergang einem jungen Rehbock das Leben gerettet, wie Oliver Brandt von der Jägerschaft Burgdorf mitteilt.

Der sogenannte Jährling hatte sich mit seinem Gehörn in den Litzen des Zaunes einer Pferdekoppel verheddert. Ohne Rosenbaum wäre der Rehbock mutmaßlich verendet. Doch der Waidmann habe beherzt zugelangt und den Bock aus seiner misslichen Lage befreit. Bei der Hilfsaktion habe der Jäger selbst leichte Blessuren davongetragen.

Jägerschaft richtet Appell an Pferdebesitzer

Brandt, bei der Jägerschaft zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich vor allem im Frühjahr immer wieder Wild in nicht gespannten Litzen von Weidezäunen verheddere. Oft erdrosselten sich die Tiere. Bisweilen verhungerten und verdursteten sie. Oder sie erlitten beim Versuch, sich zu befreien, einen Genickbruch. Einen Damhirsch mit Schaufelgeweih habe ein Jäger zweimal freischneiden müssen, berichtet Brandt.

Im Fall des Rehbocks in Altmerdingsen will die Jägerschaft keine Vorwürfe gegen den Koppelbesitzer ergeben. Diesen träfe keine Schuld, meint Brandt, denn die Litzen seien gespannt gewesen. Der Rehbock habe erst Pech gehabt und Dank des Eingreifens von des Jägers auch wieder Glück. Brandt appelliert an alle Pferdebesitzer, zum Schutz von Wildtieren im Herbst die Weidezaunlitzen nicht ungespannt und unaufgeräumt auf der Koppel liegen zu lassen.

Von Joachim Dege