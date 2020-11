Hänigsen

Stühlerücken im Vorstand des TSV Friesen Hänigsen: Zum 13. November legte der Vorsitzende Klaus Dahlgrün nach zwölf Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. Auch sein Stellvertreter Peter Mehnert schied nach acht Jahren Vorstandsarbeit aus persönlichen Gründen aus. Damit der Verein weiterhin handlungsfähig bleibt, musste schleunigst Ersatz gefunden werden. Das ist gelungen – vorerst. Bis zur nächsten Jahresversammlung ist Handballspartenleiter Jens Voltmer kommissarisch erster Vorsitzender, Uwe Filter, stellvertretender Geschäftsführer der Sparte Tennis und Boule, sein Vize. Dritter Neuzugang im Friesen-Vorstand ist Tore Passon als kommissarischer Jugendwart.

Arbeitsteilung ist das A und O

Doch Voltmer, der seit 20 Jahren Abteilungsleiter der Handballsparte ist, lässt keinen Zweifel daran, dass die Suche nach Menschen, die sich im Vorstand aktiv einbringen, damit noch lange nicht zu Ende sei. „Wir müssen uns jetzt erst einmal einarbeiten“, sagt der 59-jährige Elektrotechniker: „Dabei unterstützen uns sowohl die altgedienten Mitglieder des Restvorstands als auch die Zurückgetretenen.“ Doch welchen Aufwand dieses zusätzliche Ehrenamt mit sich bringe, sei noch nicht abzusehen. „Wir würden uns freuen, die Aufgaben in Zukunft auf noch mehr Schultern verteilen zu können.“

Anzeige

So werde es in seiner Sparte auch gehandhabt, sagt er. „Wenn ich jede Woche eine halbe Torte essen soll, bin ich ziemlich bald ziemlich satt“, sagt er. Wenn die Torte – oder eben auch die Aufgaben – allerdings in mehrere Stücke geschnitten werde, gebe es kein Problem. Zumal dann nicht, wenn die Torte auch schmeckt – sprich: jemand sich dort einsetzen kann, wo er Interesse und Fähigkeiten mitbringt. So habe der Verein mit Tore Passon im Zuge der Kandidatensuche auch das Amt des Jugendwarts besetzen können, der vorher vakant war. „Was zählt, ist der Teamgeist“, ist der neue Friesen-Chef überzeugt: „Als Einzelkämpfer kommt man nicht weit.“ Weder im Sport, noch in der Vereinsarbeit.

Ehrenamt soll Lust und nicht Last sein

Auch Voltmer brennt für die Nachwuchsarbeit. „Wenn man die leuchtenden Kinderaugen sieht, macht das alles wieder wett“, sagt er. Ohne den Rückhalt seiner Familie – sowohl seine Frau als auch seine beiden erwachsenen Töchter sind Handballer – hätte er sich allerdings nicht dafür entschieden, sich neben der Spartenarbeit und seiner Tätigkeit als Schiedsrichter auch noch im Vorstand des Gesamtvereins zu engagieren. „Wenn man neben Beruf und Ehrenamt keine Zeit mehr hat für Familie und Freunde, wäre etwas nicht richtig“, sagt er.

Doch das lasse sich eben durch flexible Aufteilung von Tätigkeiten verhindern. „Wenn mir jemand sagt, er stehe als Trainer nicht zur Verfügung, weil er Schichtdienst hat, dann sage ich ihm: ’Klasse, dann brauche ich ja nur noch jemanden zu finden, der Zeit hat, wenn du nicht kannst’“, macht Voltmer seinen Ansatz deutlich. Wer Lust hat, im Vorstand der Friesen mitzuarbeiten, kann sich bei allen Vorstandsmitgliedern melden – auch per E-Mail an tsvfh@web.de. Und gern auch schon jetzt und nicht erst kurz vor der nächsten Jahresversammlung. Diese soll, wenn Corona es zulässt, im März 2021 über die Bühne gehen.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler