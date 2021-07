Uetze

Fünf Schülerinnen und Schüler des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen haben erfolgreich beim bundesweiten Geschichtswettbewerb 2020/2021 des Bundespräsidenten mitgemacht. Der Neuntklässler Johann Dralle hat sogar einen von 25 niedersächsischen Förderpreisen gewonnen. Der Preis ist mit 200 Euro dotiert. Der Wettbewerb stand unter der Überschrift „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“.

Johann geht in seinem Beitrag „Spaß am Sport in schweren Zeiten. Berichte aus Niedersachsen und Ostpreußen“ unter anderem der Frage nach, wie die Nationalsozialisten den Sport für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Sport ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen, aber auch diejenigen ausgegrenzt habe, die nicht der nationalsozialistischen Ideologie entsprochen hätten.

Kinder spielen mit Bällen aus Kleidungsknäueln

Johann brachte in Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche früher zwischen Brennnesseln und Dornen Völkerball, Schlagball und und Fußball gespielt hätten – und das sogar oft barfuß. Als Ball hätten Knäuel aus Kleidung oder Innereien von Tieren gedient. „Lederbälle waren eine Seltenheit“, hat der Neuntklässler aus Schwüblingsen herausgefunden.

Einen von 75 Bücherschecks, die bundesweit vergeben wurden, bekamen die Achtklässlerinnen Katharina Jakob und Merle Wrede für ihr Hörbuch über den Schützenverein in Uetze. „Wir wollten keinen Bericht schreiben, da wir die Geschichte des Schützenvereins lebendiger machen wollten“, erläutern die beiden Schülerinnen, weshalb sie ein Hörbuch eingereicht hatten. Sie haben unter anderem herausgefunden, dass der Schützenverein 1903 gegründet wurde, damit die Uetzer weiter Schützenfeste feiern konnten.

Sport und Industrialisierung

Schulleiterin Andrea Wundram überreichte außerdem den Neuntklässlerinnen Sabrina Beschke und Charlotte Cording aus dem neunten Jahrgang Urkunden. Sie hatten sich damit befasst, welchen Einfluss das Kaliwerk auf die Gründung von Sportvereinen und das gesellschaftliche Leben in Hänigsen hatte.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller