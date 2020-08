Dollbergen

Jürgen Buchholz aus dem Uetzer Ortsteil Dollbergen verabschiedet sich nach jahrzehntelangem Engagement aus der Politik. Es ist ein Abschied auf Raten: 2014 gab Buchholz das Amt des Ortsbürgermeisters von Dollbergen an seine Parteikollegin Tove Knebusch ( SPD) ab. Zu dem Zeitpunkt hatte der Sozialdemokrat 30 Jahre im Ortsrat mitgearbeitet, davon 23 als Ortsbürgermeister. Ende 2019 legte Buchholz sein Ratsmandat nieder, für ihn rückte der zu diesem Zeitpunkt 24-jährige Till Schumann nach.

Der letzte Schritt folgt jetzt: Buchholz wird bei der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2021 nicht noch einmal für die Regionsversammlung kandidieren. Dann wird er zehn Jahre, zwei Wahlperioden lang, die Interessen Uetzes und seiner Menschen in diesem Gremium vertreten haben. „Ich werde im nächsten Jahr 68. Es sollte dann auch reichen“, begründet Buchholz seine Entscheidung.

In der Regionsversammlung sind seine Arbeitsschwerpunkte Regionalplanung, Naherholung, Metropolregion und Europaangelegenheit. Buchholz ist überzeugt, „ohne die Region, würde manche Kommune schlechter dastehen“. Sie nehme kleinen Gemeinden viel Arbeit ab. So habe Uetze gute Unterstützung bei der Planung der Windparks und der Grünplanung bekommen. „Die Region wirbt auch bundesweit und darüber hinaus für die Gewerbeflächen in den Kommunen“, nennt Buchholz ein weiteres Beispiel.

Buchholz will seine Energie künftig für andere ehrenamtliche Aufgaben einsetzen. „Ich habe Lust, mich vor Ort zu engagieren“, sagt er. „Ich werde aktiv in der neu gegründeten Generationenhilfe mitarbeiten.“ Die laufe jetzt an, die Corona-Pandemie habe den Start verzögert. Und last but not least bleibt Buchholz Vorsitzender des TSV Dollbergen – mindestens bis 2021.

Von Anette Wulf-Dettmer