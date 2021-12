Die Gemeinde Uetze will Kindern und Jugendlichen mehr Mitsprachemöglichkeiten einräumen. Die Verwaltung plant daher, einen Jugendbeirat zu gründen – und will dafür jetzt Interessierte suchen.

Viel Spaß haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der School's-out-Beachparty 2019 am Irenensee. An der Vorbereitung waren Jugendliche beteiligt. An solchen Projekten soll künftig der Jugendbeirat mitwirken. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)