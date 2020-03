Uetze

Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Uetze vermissen in ihrer Kommune einen öffentlichen Mountainbikeparcours. In der Ratssitzung am Donnerstagabend hat Fabian Mauri aus Hänigsen, der von mehreren Jugendlichen begleitet wurde, Bürgermeister Werner Backeberg eine Unterschriftenliste mit der Forderung überreicht, einen solchen Parcours zu bauen.

„Uns liegt das Thema Mountainbiken am Herzen. Wir haben 180 Unterschriften von Befürwortern eines Mountainbikespielplatzes gesammelt“, sagte Mauri. Die Unterzeichner seien sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. Der Mountainbikespielplatz solle aus einem Rundkurs mit Wellen und Kurven und einer sogenannten Jumpline bestehen, auf der Mountainbiker mehrere Sprünge hintereinander machen können.

Mauri : Mountainbikefahren ist ein Ganzkörpertraining

Nach Mauris Worten erfreut sich das Mountainbiken immer größerer Beliebtheit. Auch in der Gemeinde Uetze finde die Sportart immer mehr Anhänger. Das sportliche Fahren mit einem Mountainbike eigne sich als Ganzkörpertraining für Jung und Alt. Es verbessere auch das Fahrverhalten im Straßenverkehr.

Um ihre Sportart auszuüben, müssten die Mountainbiker aus der Gemeinde nach Hannover, in den Deister oder in den Harz fahren. „Ich selbst kann mit dem Auto fahren. Aber Jugendliche sind auf Bus und Bahn angewiesen“, sagte Mauri, dessen Forderung der Rat zunächst einmal nur zur Kenntnis nahm.

