Uetze

Die Polizei in Uetze sucht den geschädigten Fahrzeughalter eines Unfalls, der sich am Montag um 15.55 Uhr auf der Kaiserstraße in Uetze ereignete. In Höhe des Reisebüros geriet eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem roten VW Polo zu weit nach rechts und touchierte dadurch einen in der Parkbucht abgestellten silberfarbenen Opel. Dadurch riss am Opel das Gehäuse des linken Außenspiegels ab.

Schüler beobachten den Unfall

Die Seniorin wollte offenbar weiterfahren, ohne sich um den von ihr angerichteten Schaden zu kümmern. Allerdings hatten Jugendliche, die an der Haltestelle auf Bus warteten, den Unfall beobachtet. Sie hielten die 79-Jährige an und wiesen sie auf den Schaden hin. Im Reisebüro baten die Jugendliche um Hilfe, sodass das Kennzeichen der Unfallverursacherin und ihre persönlichen Daten notiert werden konnten.

Die Seniorin fuhr danach weiter, obwohl sie gegenüber den Jugendlichen über gesundheitliche Probleme geklagt hatte. Deshalb sorgten die Zeugen dafür, dass einen Rettungswagen zu ihrer Wohnung fuhr. Die 79-Jährige lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Allerdings weiß niemand, wem der geschädigte Opel gehört. Denn dessen Fahrer oder Fahrerin war weggefahren, als die Jugendlichen zum Unfallort zurückkehrten. Deshalb bitten die Polizeibeamten, dass sich der Halter des Opels sowie die Zeugen mit der Uetzer Dienststelle, Telefon (05173) 925-430, in Verbindung setzen.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer