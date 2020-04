Uetze/Hänigsen

Die Jugendtreffs im Uetzer Gemeindegebiet sind wegen der Corona-Pandemie zurzeit genauso geschlossen wie alle Schulen. Doch nicht nur Kinder und Jugendliche vermissen die Freizeitangebote der Jugendpfleger, auch diesen fehlen offenbar ihre jungen Besucher. Sie haben jetzt gemeinsam mit dem Team der Kunstspirale eine Aktion gegen Langweile auf die Beine gestellt.

Sie wollen Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine kleine Freude bereiten und verschenken sogenannte kreative Wundertüten. Die Idee dazu hatte Daniela Kahlert, Leiterin des Hänigser Jugendtreffs. „In dem Überraschungspaket finden die Jungen und Mädchen Anregungen, wie sie sich zu Hause kreativ beschäftigen können“, sagt Katja Woitzek vom Team Jugend der Gemeinde.

Hier gibt es die Überraschungstüten

„Am Dienstag nach Ostern werden wir fleißig Tüten packen, damit wir sie dann am 15. und 16. April ausgeben können“, sagt Woitzek. Jeder der eine haben möchte, könne einfach vorbeikommen. Ausgegeben werden die Überraschungspäckchen am Mittwoch und Donnerstag jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Haus am Pappaul in Hänigsen und im Uetzer Schulzentrum am Eingang der Aurelia-Wald-Gesamtschule.

Beim Abholen auf Abstand bleiben

„Wir reichen euch die Tüten aus dem Fenster, damit der nötige Abstand gewährleistet ist“, erläutert Jugendpflegerin Kahlert. Darauf sollten die Kinder auch beim Warten vor der Ausgabe achten. Wer nicht die Möglichkeit hat, während der genannten Zeiten vorbeizukommen, der kann eine E-Mail mit der gewünschten Abholzeit an jugend@uetze.de schreiben.

Von Anette Wulf-Dettmer