Uetze

Während viele Betriebe unter der Corona-Pandemie leiden, kann Julian Otte nicht über mangelnde Beschäftigung klagen. Der Inhaber der Uetzer Firma Jucom.it –Die Computer Klinik und dessen Team sind eifrig im Einsatz, um für Mitarbeiter anderer Unternehmen ein gut funktionierendes Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Schnelles Internet, Fernzugriff auf die Firmendaten – bei allen erforderlichen Maßnahmen ist Jucom.it behilflich.

In der Garage seiner Eltern hatte Otte bereits als Kind mit leeren Pappkartons seine Büroräume gebastelt und darin gespielt. „Ich hatte mir immer vorgestellt, dass ich in einem Anzug und Aktenkoffer ins Büro gehe und Chef bin“, sagt der heute 34-Jährige mit einem herzhaften Lachen. Ein Teil seiner Vorstellung ist wahr geworden. Heute ist er Chef. Nur einen Anzug muss er nicht tragen. Und statt eines Aktenkoffers hat er einen Rucksack dabei.

Anzeige

Seit zehn Jahren betreibt Otte sein Unternehmen. Der Wunsch zur Selbstständigkeit wurde durch seine Eltern, die mehrere Kioske betrieben, geprägt. Im Rahmen eines dreiwöchigen Praktikums in der neunten Klasse der Realschule Uetze besuchte er das lokale Computergeschäft von Bernd Leischner. Nach intensivem Schrauben und Löten stand für Otte fest, dass er später im Bereich Informationstechnik arbeiten wolle. „Ich habe in der Zeit so viel gelernt. Das war richtig cool.“

Weitere HAZ+ Artikel

Freunde bitten regelmäßig um Computerhilfe

Schon während der dreijährigen Ausbildung zum Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Systemintegration bei einem Telekommunikationsunternehmen baten ihn Freunde und Bekannte immer wieder, ihre defekten Computer in Ordnung zu bringen. „Das nahm überhand, als auch fremde Menschen zu mir kamen“, erinnert sich Otte. Im Juli 2007 entschied er sich, ein Nebengewerbe anzumelden. Zwei Jahre arbeitete er zudem als Angestellter bei einem Unternehmen in Isernhagen. Dann zog ihn die Bundeswehr ein.

Nach drei Monaten wechselte er in den Zivildienst, den er in Burgdorf in einer Behindertenwerkstatt leistete. „Das war praktisch. So konnte ich den Start von Jucom.it in der Freizeit organisieren.“ Otte richtete die Räume an der Kaiserstraße her und eröffnete am 2. Januar 2010 – sogar mit einem Mitarbeiter: Leischner, der ihm alles rund um IT im Praktikum beigebracht hatte, arbeitete jetzt für ihn.

Firma hat inzwischen acht Mitarbeiter

Sein erstes Ziel, Chef zu sein, hatte Otte erreicht. Doch darauf ruhte er sich nicht aus. Der ehrgeizige Uetzer arbeitete jeden Tag daran, das nächste Ziel zu erreichen. „Das war ganz schlicht: nicht gleich pleite gehen“, sagt er. Er ging nicht pleite. Im Gegenteil. Otte etablierte seine Firma. Heute beschäftigt er acht Mitarbeiter.

Er ist zudem wissbegierig und informiert sich gerne über erfolgreiche Entwicklungen anderer Unternehmen und in IT-Schulungen. Einen Satz, den er auf einem Seminar hörte, hatte er für sich umgesetzt: „Du bist ein guter Chef, wenn du der unwichtigste Mitarbeiter im eigenen Unternehmen bist.“ Er betrachte sich im aktiven Geschäft als entbehrlich, vertraue seinen Mitarbeitern und lasse ihnen Freiräume, beschreibt er seinen Führungsstil.

Computerexperte mag keine Computerspiele

In seiner Freizeit kickt der leidenschaftliche Fußballer bei den Altherren des SV Uetze. „Das ist mein Ausgleich. Da gebe ich Vollgas.“ Er schaut gern Serien wie „Suits“ und Fantasy-Filme, Computerspiele hingegen sind nicht sein Ding. Regelmäßig unternimmt er Spaziergänge mit Ehefrau Alida, Tochter Antonia und Hündin Paula. Seine zweite Tochter soll im September zur Welt kommen.

Otte ist privat und beruflich bereits weit gekommen, hat aber noch Ziele. Zehn Mitarbeiter lautet das nächste, danach folgt der große Traum von einem modernen Firmengebäude. „Man soll sich ja immer hohe Ziele stecken“, sagt Otte. Anders als in der Kindheit, muss er die Gestaltung der Büroräume dann nicht mehr mit Pappkartons vornehmen.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode