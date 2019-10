Hänigsen

Jana Hessenmüller lernt bei Elektro Denecke im Uetzer Ortsteil Hänigsen den Beruf der Elektrikerin. Ihren Gesellenbrief hat die 23-Jährige seit 2018 in der Tasche, jetzt hat sie auch ihren Bachelor im Handwerksmanagement erfolgreich bestanden. Demnächst beginnt sie mit der Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Hessenmüller hat sich für ein Triales Studium mit den drei Bausteinen Lehre, Bachelorstudium und Meisterausbildung entschieden.

Chef schlägt Studium vor

Vielfach unterstützt wird sie dabei von ihrem Ausbildungsbetrieb. „Ich habe gedacht, Jana kann doch mehr als eine Lehre, und ihr das Triales Studium vorgeschlagen“, sagt Geschäftsführer Mathias Puchta. Gehört habe er von dieser Ausbildungsvariante, die Mitarbeiter für Führungspositionen in Handwerksunternehmen qualifiziert, bei einem Seminar, berichtet der Diplom-Betriebswirt.

Hessenmüllers Studium an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover lief parallel zu Ausbildung und Arbeit im Betrieb. „Ich habe 40 Stunden im Betrieb gearbeitet und nebenbei studiert“, berichtet sie. Vorlesungen gab es jedes zweites Wochenende – freitags von 16 bis 21 Uhr und am Sonnabend den halben Tag. Jede Dienstagabend stand zudem eine Online-Vorlesung an. „Wenn wir auf Montage sind, wird nicht selten zehn Stunden auf der Baustelle gearbeitet“, berichtet Puchta. „In solchen Phasen hat Jana dienstagabends schnell ihre Sache zusammengepackt und ist zur Online-Vorlesung ins Hotel geeilt.“

Mit guten Zeitmanagement ist das Studium machbar

„Aber das ist alles kein Hexenwerk“, sagt die junge Frau. Das Lernpensum sei schon human und mit gutem Zeitmanagement machbar. „Wenn man in den Vorlesungen richtig mitarbeitet, sind die Prüfungen ohne intensives Lernen zu schaffen.“ Die Dozenten der Fachhochschule kämen fast alle aus der Praxis. „Die haben richtig Ahnung und wissen, von was sie sprechen“, schwärmt Hessenmüller.

Das kostenpflichtige Studium Handwerksmanagement deckt den betriebswirtschaftlichen Teil der Meisterprüfung ab. Baustein drei der trialen Ausbildung ist deshalb nur noch die Fachtheorie und -praxis auf Meisterniveau. „Es gibt noch sehr viel zu lernen“, sagt Hessenmüller.

Doch Lernen sei ihr immer leicht gefallen. Nach dem Abitur stand für sie fest, dass sie beruflich etwas mit Technik machen will. Zunächst habe sie ein Duales Studium für Elektrotechnik begonnen. „Ich habe mich dort aber nicht wohlgefühlt.“ Deshalb habe sie mehrere Praktika gemacht und dann 2015 bei Elektro Denecke eine Ausbildung begonnen.

Jana Hessenmüller möchte bei Denecke bleiben

Eine Entscheidung, die sie nicht bereut, sagt die 23-Jährige. Nicht zuletzt deshalb, weil das Unternehmen fachlich sehr breit aufgestellt ist. Es deckt die gesamte Palette von der einfachen Elektroinstallation in Wohnhäusern über die Ausstattung großer Industriehallen mit LED-Technik und EDV-Netzwerken bis zur Montage und Überwachung von Photovoltaikanlage ab. Wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, würde Hessenmüller gern im Betrieb bleiben. „Da sind wir einer Meinung“, sagt Puchta lächelnd. Er habe bereits Ideen, wie er seine hoch qualifizierte Mitarbeiterin in seinem Unternehmen, das zurzeit 20 Beschäftigte hat, einsetzen kann.

