Uetze

Eine Kassiererin eines Discounters an der Burgdorfer Straße in Uetze hat am Donnerstagvormittag zwei Ladendiebe erwischt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben ein 21- und ein 24-Jähriger um 9.55 Uhr diverse Hygieneartikel Rucksack verstaut. Im Kassenbereich hat der Jüngere zudem eine Zigarettenpackung in seiner Jackentasche verschwinden lassen. Bei ihrem Diebeszug wurden die beiden jungen Männer allerdings beobachtet. Als die Kassierin sie ansprach, flüchtete der 21-Jährige. Allerdings konnten Polizeibeamte ihn kurz darauf in Nähe des Discounters aufgreifen. Das Diebesgut trug der Mann bei sich.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer