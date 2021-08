Wathlingen/Hänigsen

Der Konzern K+S will das stillgelegte Doppelbergwerk Niedersachsen-Riedel, das sich unter Tage bis nach Uetze-Hänigsen erstreckt, mit Halden- und Grubenwasser von niedersächsischen Kalibergwerken fluten. Angeliefert werden soll das salzhaltige Wasser mit Tankzügen. Für den Bau der Entladestation sind am Mittwoch tonnenschwere Betonteile am Bergwerkszugang in Wathlingen angeliefert worden.

Den Bau der Entladeanlage hat K+S beim Landesamt Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) beantragt. „Aus Sicht des Unternehmens ist die Zulassung zur Errichtung der Entladeanlage entscheidungsreif“, sagt K+S-Sprecher Marcus Janz. „Sie ist noch nicht genehmigt“, stellt LBEG-Sprecher Eike Bruns klar. Den Transport der Bauteile hingegen müsse sich der Konzern nicht extra erlauben lassen.

Das Genehmigungsverfahren für die Entladestation ruht momentan ebenso wie das Planfeststellungsverfahren für die geplante Abdeckung des Wathlinger Kalibergs, der Halde des stillgelegten Bergwerks. Der Grund: Der Landkreis Celle hat das wasserrechtliche Einvernehmen für den vorgezogenen Bau des Recyclingplatzes versagt. Auf dem Platz soll das Material für die Haldenabdeckung aufbereitet werden. Für den Recyclingplatz hatte das LBEG eine vorgezogene Baugenehmigung erteilt. K+S hat ihn inzwischen gebaut.

Der Wathlinger Kaliberg: Hier soll das Salzwasser zur Flutung der Halde angeliefert werden. Am Fuße hat K+S eine Recyclinganlage gebaut, die für die Abdeckung benötigt wird. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Wathlinger Bürgermeister will ein Mediationsverfahren

Wegen der schwierigen Gemengelage hat Wathlingens Bürgermeister Torsten Harms ein Mediationsverfahren initiiert. „Es wird wahrscheinlich im Herbst beginnen“, sagt Bruns. Nach seiner Einschätzung wird es bei der Mediation hauptsächlich um die Haldenabdeckung, aber auch um die weitere Flutung und damit um die Entladeanlage gehen. Bisher hat K+S nur die Erlaubnis, Niedersachsen-Riedel mit dem Haldenwasser des Wathlinger Kalibergs und dem Wasser aus der Fuhse zu fluten.

K+S-Sprecher Janz betont, dass der Konzern mit der Anlieferung der Betonteile für die Entladestation nicht dem Mediationsverfahren vorgreifen wolle. K-S habe diese Baumaterialien mit langer Lieferzeit schon vor einiger Zeit auf eigenes wirtschaftliches Risiko bestellt, um nach der Genehmigung zügig mit dem Bau der Anlage anfangen zu können. „Aus vertraglichen Gründen müssen diese nun abgenommen und auf dem Werksgelände bis zu einem späteren Einbau zwischengelagert werden“, sagt Janz.

Uetze hält an alter Forderung fest

Auf eine Einladung zum Mediationsverfahren wartet Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg, nachdem Harms ihn wegen des Themas vor einem Vierteljahr angerufen hat. Backeberg erinnert daran, dass Uetze weiter eine Alternativroute für die Materialanlieferungen zum Kaliberg fordert, die nicht durch den Hänigser Ortskern führt. Er hat Harms vorgeschlagen, dass auch Burgdorf an der Schlichtung teilnehmen müsse, weil die Verkehrsfrage auch für die Burgdorfer Ortsteile Dachmissen und Sorgensen bedeutsam sei.

Backeberg macht darauf aufmerksam, dass die Transportsituation bei den Gruben- und Haldenwassertransporten anders aussieht: „Es gibt eine feste Zusage von K+S, dass diese Transporte nicht durch die Ortsdurchfahrten gehen, sondern über die B 3 und die B 214.“ Anders als beim Abdeckmaterial ist K+S selbst Auftraggeber für die Abwassertransporte und kann deshalb die An- und Abfahrtrouten bestimmen.

Bürgerinitiative hat keine großen Erwartungen

Der Uetzer Bürgermeister geht davon aus, dass sich die Ergebnisse der Mediation in den Auflagen der von K+S beantragten Genehmigungen widerspiegeln werden. Wolfgang Tannenberg, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Umwelt Uetze, hat nach eigenem Bekunden „keine großen Erwartungen“ an die Schlichtung, „solange keine Kompromisse angedeutet werden“. Die BI lehnt sowohl die Haldenabdeckung als auch die Flutung ab. Sie fordert, die Schachtanlage mit dem Wathlinger Kaliberg zu verfüllen.

K+S-Sprecher Janz weist auf die „verhärteten Fronten“ hin. Die Mediation biete die Möglichkeit, zu einem offenen, konstruktiven Austausch zu kommen. K+S hoffe, dass die laufenden Verfahren nach Klärung der im Raum stehenden Fragen zügig zum Abschluss kommen.

