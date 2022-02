Hänigsen

Der Schacht Riedel und das dazugehörige Bergwerk sind bereits vor mehr als 110 Jahren in Betrieb genommen worden. Bis 1996. Danach wurde die Kali- und Steinsalzproduktion in dem Werk in Hänigsen eingestellt. Bis zum Jahr 2005 wurden bereits einige Flächen geräumt und für eine spätere Nachnutzung vorbereitet. Der Schacht ist seither geflutet. Doch ansonsten ruht der See – weitgehend.

Nun sind vor kurzem Arbeitstrupps auf das Gelände des ehemaligen Bergwerks am Salzweg angerückt, haben dort mit schwerem Gerät nicht nur die Bäume gefällt, sondern parallel auch gleich aufgeräumt. „Insbesondere auch hinter der alten Umschlaghalle“, berichtet ein Anwohner und vermutet, dass die Fläche wohl „für eine Baumaßnahme vorbereitet“ werden würde.

Diskussion zur Nachnutzung dauert bereits seit Jahren

In Hänigsen machte bereits im vergangenen Jahr das Gerücht die Runde, dass K+S bereits einen Großteil des Geländes verkauft haben soll, um von dort einem Logistiker den Bauschutt unter anderem auch zum benachbarten Wathlinger Kaliberg bringen zu lassen. Denn im Raum steht auch weiter der Plan von K+S, sowohl die Halde des Hänigser wie auch des Wathlinger Bergwerks trotz Bürgerprotesten mit Bodenaushub und Bauschutt abdecken zu wollen.

Wie Uetzes Verwaltungsvorstand Andreas Fitz auf Anfrage berichtet, dauere die Diskussion um eine Nachnutzung des Hänigser Areals schon mehr als 20 Jahre. Aktuell gäbe es für die Fläche noch gar keinen Bebauungsplan. Soll heißen: Was dort künftig passieren wird, wer oder was sich dort ansiedeln und tun darf, steht derzeit noch in den Sternen. Gleichwohl pflege die Gemeinde natürlich Gespräche mit dem Unternehmen, betont Fitz.

Landesbehörde für Bergbau gibt grünes Licht

Ungeachtet dessen teilt die Landesbehörde für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover mit, dass das Unternehmen K +S wie im Bundesberggesetz vorgegeben, große Teile des Geländes des ehemaligen Bergwerkes Niedersachsen-Riedel in Hänigsen wieder nutzbar machen darf. Darauf weist Behördensprecher Eike Bruns hin.

Nachnutzung ist schon lange im Gespräch Der Schacht Riedel wurde ab 1905 „abgeteuft“ und das Bergwerk 1909 in Betrieb genommen. Unter Abteufen oder Teufen wird in der Bergmannssprache die Herstellung von senkrechten Hohlräumen bezeichnet, um Lagerstätten von Bodenschätzen wie Kohle oder etwa Kalisalz zu erschließen. 1996 wurde die Kali- und Steinsalzproduktion auf dem Werk Riedel eingestellt. In einer ersten Rückbauphase bis zum Jahr 2005 wurden bereits einige Flächen geräumt und für eine spätere Nachnutzung vorbereitet. swa

Seinen Angaben zufolge sollen dafür der Wasserhochbehälter mitsamt ehemaliger Kantine und Mittelschaltanlage sowie das Pförtnergebäude „fachgerecht zurück gebaut und entsorgt werden“. Rückblick: Diesen Plan hatte der Konzern K+S bereits im vergangenen Jahr kommuniziert und Protest ausgelöst. Denn speziell dieser Kantinenbau gilt in dem Uetzer Ortsteil als ortsbildprägend.

Vor 76 Jahren starben 86 Menschen bei Explosion im Bergwerk

Mehr noch: Jahrzehntelang war das Bergwerk vielfacher Dreh- und Angelpunkt in der Gemeinde. Vielen Menschen wurden dort Arbeitsplätze geboten. Doch es gibt auch schicksalsträchtige Ereignisse auf dem Gelände. Vor nunmehr 76 Jahren erschütterte eine heftige Detonation die Umgebung. Die Explosion eines Munitionsdepots im Bergwerk kostete 86 Menschen das Leben. Das Unglück beschäftigt die Menschen dort bis heute – zumal unter Tage noch immer Altlasten liegen.

Wie Bruns nun weiter berichtet, hatte K + S für die Abbruch- und Rückbauarbeiten einen sogenannten Sonderbetriebsplan beim LBEG eingereicht. Diesem hatte die Behörde nun zugestimmt. Danach soll ein Teil des ehemaligen Werksgeländes am Salzweg für Dritte nutzbar gemacht werden. „Dafür müssen diese Bereiche nach bergrechtlichen Vorgaben so wiederhergestellt werden, dass nach allgemeiner Erfahrung Gefahren für Leben und Gesundheit Dritter oder gemeinschädliche Einwirkungen durch den Betrieb nicht mehr eintreten werden“, heißt es von dem Sprecher weiter. Dazu sei es aber nötig, Gebäude abzureißen und die betroffenen Flächen wiederherzurichten“, sagt Bruns. Danach ende auch die sogenannte Bergaufsicht der Behörde.

Werksgelände soll künftig gewerblich genutzt werden

Allgemeines Ziel sei, dass das ehemalige Werksgelände aufgeteilt und Teile künftig gewerblich genutzt werden können, teilt Bruns ferner mit. Lediglich der Schacht Riedel und die Schachthalle sollen für die fortlaufenden „Verwahrungsarbeiten“ am ehemaligen Bergwerk weiter von K+S genutzt werden. Ergo würden diese dauerhaft unter Bergaufsicht bleiben, erläutert der LBEG-Sprecher. Seinen Angaben zufolge rechnet das Unternehmen damit, dass die Abrissarbeiten rund ein halbes Jahr dauern werden.

Nach Auskunft von K+S-Sprecher Marcus Janz plant das Unternehmen in der Tat den Verkauf derjenigen Geländeteile, die für eine Nachnutzung infragekommen könnten. Dafür sei aber ein „umfangreicher baurechtlicher Planungsprozess notwendig, der gerade am Anfang steht“. Seinen Angaben zufolge stünden die Gemeinde Uetze und der potenzielle Käufer des Areals in einem offenen Austausch.

115.000 Quadratmeter großes Areal gehört noch komplett K+S

Auf Anfrage berichtet Janz weiter, dass das gesamte K+S-Gelände in Hänigsen etwa 115.000 Quadratmeter, also gut 16 Fußballfelder, groß sei. Dieses befinde sich seinen Angaben zufolge weiterhin vollständig im Besitz des Unternehmens. Einzige Ausnahmen sind die bereits vor langer Zeit an Privatpersonen verkauften Wohnhäuser an Riedel- und Salzweg. „Als Bergwerksbetreiber ist K+S verpflichtet, nach dem Abschluss des Betriebs die Anlagen vollständig zurück zubauen oder das Gelände einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen.“

Dem Unternehmen mit Sitz in Kassel schwebt vor, etwa die Hälfte des Geländes zu verkaufen. „Im Besitz von K+S bleiben ein großer Teil im Nordwesten mit der Teufhalde, dem Wetterschacht Riedel und dem Gelände des Vereins Kalibahn Niedersachsen Riedel sowie das Gelände um den Schacht Riedel mit der Zufahrt auf das Gelände“, schränkt Janz ein. Die Schächte stehen bis zum Abschluss der gesetzlich vorgesehenen Flutung der Grube samt Verwahrung der Schächte unter Bergrecht und bleiben im Eigentum des Bergwerksbetreibers.

Abriss der Gebäude soll rasch vonstatten gehen

„Nachdem auf dem Gelände mehrere Jahre keine Grünschnittmaßnahmen vorgenommen wurden, haben wir das in diesem Winter auf einer etwa zwei Fußballfelder großen Teilfläche im Norden nachgeholt, um wieder eine Freifläche herzustellen“, erklärt Janz die nun auffälligen Baumfällungen. Das sei für die Leitungskontrollen nötig und um das Grundstück zu vermessen, erläutert der K+S-Sprecher.

Die zwei zum Abriss stehenden Gebäude sollen Janz’ Angaben zufolge von einem regionalen Unternehmen abgebrochen und fachgerecht entsorgt werden. Er rechnet damit, dass diese Arbeiten voraussichtlich nur einige Tage bis wenige Wochen dauern werden.

Von Sven Warnecke