Uetze

Die ehrenamtliche Uetzer Kulturinitiative K4 hat sich aufgrund der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz spontan entschieden, die Corona-Zwangspause zu beenden und zu einem Jazz-Frühschoppen mit den Swinging Oldtimers einzuladen. Das Quintett spielt Sonntag, 4. Juli, von 11 bis 13 Uhr auf dem Außengelände des Festwerks Unter den Eichen in Dedenhausen.

Werner Fischer (Kornett, Flügelhorn, Gesang), Michael Glubrecht (Bass), Dieter Rös (Klarinette, Saxofon), Andreas Jakob Vogt (Schalgzeug) und Peter Warnecke (Klavier) sind die Swinging Oldtimers. Sie haben schon in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts – während ihrer Schulzeit und Berufsausbildung – in Dixieland- und Swingbands musiziert und so als Amateurmusiker zur Entwicklung der Jazzszene in Hannover, Braunschweig und dem östlichen Niedersachsen beigetragen. „Petite Fleur, „All of Me“, „Lover, Come Back to Me“, „Mack the Knife“, „Opus One“ und „Somebody Loves Me“ gehören zum Beispiel zu ihrem Repertoire.

Die Swinging Oldtimers unterhalten die Gäste beim Jazzfrühschoppen der Kulturinitiative K4 am ersten Julisonntag. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

K4 hofft auf zweite Open-Air-Veranstaltung

Der Besuch des Jazzfrühschoppens ist kostenfrei. K4 freut sich aber über Spenden. Die Besucher müssen sich am Eingang über die Luca-App registrieren oder dort einen Zettel mit den Kontaktdaten ausfüllen. Bis zu den Sitzplätzen und auf dem Weg zur Toilette müssen sie eine Maske tragen.

Nach Auskunft der K4-Mitarbeiterin Ursula Düsterbeck würde die Kulturinitiative in diesem Jahr gern noch eine weitere Außenveranstaltung organisieren, und zwar eine Lesung mit dem Literarischen Quintett im September im Zweiständerhaus in Wackerwinkel. „Das steht noch nicht fest“, sagt Düsterbeck. Darüber müsse man noch mit dem Uetzer Heimatbund sprechen, der Mieter des historischen Fachwerkhauses ist. Wahrscheinlich werde sich K4 wie jetzt beim Jazz kurzfristig entscheiden. „Wir wissen noch nicht, wie dann die Inzidenzzahlen aussehen“, gibt Düsterbeck zu bedenken.

Saison 2022 wird vorbereitet

Inzwischen bereitet K4 die Saison 2022 vor. „Wir hoffen, dass wir viele Künstler, die wir für 2020 verpflichtet hatten und denen wir absagen mussten, wieder engagieren können“, sagt Düsterbeck.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller