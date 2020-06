Hänigsen

Maximal 20 Zuhörer dürfen am Mittwoch, 17. Juni, an der gemeinsamen Sitzung der Ortsräte Hänigsen und Obershagen teilnehmen – und das bei einem Thema, das viele interessiert. Denn die politische Gremien beraten über die Verkehrsbelastung durch die Lastzüge zur Wathlinger Kalihalde. Die Debatte beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule am Moorgartenweg.

Für die Zuschauer gelten an diesem Sitzungstag besondere Regeln: Sie müssen sich vorab für einen Platz in der Aula telefonisch anmelden, wie die Verwaltung jetzt mitteilt. Dazu können sie die Verwaltung am Montag, 15. Juni, Dienstag, 16. Juni, und Mittwoch, 17. Juni, jeweils von 9 bis 12 Uhr unter der Rufnummer (05173) 970128 erreichen. Während der Debatte sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, eine Maskenpflicht besteht nicht. Aber: Auf Wunsch stellt die Gemeinde die Masken zur Verfügung. Zudem müssen sich alle Besucher in einem Buch mit ihrer Telefonnummer eintragen, damit die Gemeinde im Falle einer Infektion die Beteiligten informieren kann.

Abdeckung des Kalibergs : Anwohner fürchten Lieferverkehr

Die Abdeckung des Wathlinger Kalibergs beschäftigt die Anwohner in Hänigsen, Obershagen, Sorgensen und Dachtmissen seit Monaten: Denn wenn das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie dem K+S-Konzern die Erlaubnis erteilt, rollen täglich rund 100 Lastwagen beladen mit Bauschutt und Bodenaushub durch die Orte – und das mindestens 20 Jahre lang. Deshalb sucht die Gemeinde Uetze eine Möglichkeit, die Hänigser von der erwarteten hohen Verkehrsbelastung durch die Materialtransporte zur Kalihalde in Wathlingen zu entlasten.

In ihrer Studie kommt die Ingenieursgesellschaft Heidt + Peters zu dem Ergebnis: Eine Ortsumgehung für den Anlieferverkehr ist möglich. Die Strecke soll östlich von Hänigsen über landwirtschaftliche Wirtschaftswege verlaufen. Über die Kosten und die Realisierbarkeit sprechen die Politiker am Mittwoch.

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer