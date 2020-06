Hänigsen/Obershagen

Geht es nach den Politikern in den Ortsräten Hänigsen und Obershagen, dann sollen die Lastwagen zur Abdeckung der Kalihalde in Wathlingen über eine derzeit nicht genutzte Trasse durch das Naturschutzgebiet Brand führen. Diese Empfehlung fassten die Gremien in einer gemeinsamen Sitzung am Mittwochabend einstimmig – der Grünen-Politiker Georg Beu enthielt sich, weil er auf ein komplettes Aus des Millionenprojektes setzt.

Damit erteilten die Kommunalpolitiker zwei in einer Machbarkeitsstudie geprüften Varianten für eine Ortsumgehung eine klare Absage, gleichwohl sehen sie eine Entlastung ihrer Ortschaften als dringend notwendig an. Denn auch wenn noch kein Beschluss für die Abdeckung des Wathlinger Kalibergs vorliegt, rechnen die Menschen rund um die Abraumhalde des stillgelegten Bergwerks Niedersachsen-Riedel damit, dass das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie dem K+S-Konzern die Erlaubnis erteilen werde. Das bedeutet nach Aussage von Ingenieur Ulf Pohlmann vom Celler Büro Heidt und Peters, das die Machbarkeitsstudie erstellt hatte, täglich etwa 100 An- und Abfahrten von Lastwagen und weiteren 50 von Autos – für mindestens 20 Jahre.

Ingenieur: Jede Strecke kostet knapp 7 Millionen Euro

Pohlmann stellte in der Sitzung die sogenannten Süd-Ost- und die Nord-Westumgehung vor. Die erste Variante beinhaltet den Weg von der Bundesstraße 3 über die Bundesstraße 188, den Schwüblingser Kreisel und die Henighuser Straße nach Wathlingen. Die zweite führt von der B3 bei Ehlershausen über den Rhöndamm zur Landesstraße 311 und weiter zur Kalihalde. Beide Varianten seien möglich, betonte der Ingenieur. Dabei lägen die Kosten jeweils bei knapp 7 Millionen Euro.

Beide Vorschläge überzeugten die Kommunalpolitiker nicht, unter anderem kritisierte Obershagens Ortsbürgermeister Andreas Staats die zweite Variante: „Sie enthält so viele spitze Winkel, dass kein Lastwagenfahrer sie annehmen wird“, sagte er. Georg Beu (Grüne) befürchtete, dass in beiden Fällen die Fahrbahn so schmal gebaut werden müsse, dass Lastwagen sich nicht begegnen könnten. Angesichts vieler Besonderheiten wie Erdölleitungen, Entwässerungsgräben oder noch aktiver Bahntrassen gebe es keine Möglichkeit für eine breitere Straße, sagte Pohlmann, nach dessen Angaben maximal Tempo 50 erlaubt werden könnte.

Bürgermeister kündigt Verhandlungen mit Land und Kommunen an

Angesichts dieser Argumente und Bedingungen müsse die Gemeinde Uetze mit den Nachbarkommunen Wathlingen und Nienhagen sowie dem Land Niedersachsen nun über eine dritte Strecke verhandeln, forderte Johann-Christoph Emmelius ( SPD). Denn die von den Ortsräten favorisierte Lösung – B3 bei Ehlershausen, Rhöndamm sowie K+S-Strecke durch den Brand – befindet sich in einem FFH-Naturschutzgebiet. Bürgermeister Werner Backeberg sicherte den Anwohnern und Politikern zu, diese Gespräche zu führen: „Jeder von uns kennt den alten Sponti-Spruch: Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie“, sagte er mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen.

Parallel dazu soll die Verwaltung mit dem Land als Straßenbauträger klären, wie die Ortsdurchfahrt Hänigsen so umgebaut werden könne, dass sie für Lastwagenfahrer unattraktiv werde: mit Fußgängerampeln, Zebrastreifen und verschwenkter Fahrbahn. Über die Empfehlungen der Ortsräte müssen nun der zuständige Fachausschuss und der Rat entscheiden.

