Dedenhausen

Wie weit sind die Pläne gediehen, die Gaststätte Geck in Dedenhausen in ein Haus für die Dorfgemeinschaft umzuwandeln? Diese Frage will die Arbeitsgruppe Geck der Dedenhausener Zukunftswerkstatt am Donnerstag, 20. Februar, in einer öffentlichen Sitzung beantworten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte Zum Bahnhof. Es ist geplant, eine Genossenschaft zu gründen, die das einzig verbliebene Wirtshaus im Dorf erwerben soll.

Momos des MTV wollen Anteil zeichnen

Letzter Stand zum Erhalt der Dedenhausener Dorfgaststätte: Auf dem Treuhandkonto, das für die Gründung der Genossenschaft angelegt worden ist, waren bis Anfang Februar 100.000 Euro eingegangen. Benötigt werden 150.000 Euro.

Am Donnerstag soll auch die Bilanz des Weihnachtsmarkts 2019 vorgestellt werden. Die Momos, eine Sparte des MTV Dedenhausen, hatten ihn ausgerichtet. Die Zukunftswerkstatt bot dort ihren Nachhaltigkeitskalender zum Kauf an. Die Momos wollen von ihren Markteinnahmen einen Genossenschaftsanteil in Höhe von 250 Euro erwerben. Weitere 250 Euro spenden sie dem Kinderhospiz Sternenbrücke.

Die Zukunftswerkstatt wird in der Sitzung am Donnerstag auch die Ausstellung „Daheim in Dedenhausen“ vorbereiten, die sie am 21. März präsentieren will. Außerdem diskutiert sie über die Beiträge Dedenhausens zum Kulturfestival mUetze. Die Mitfahrerbank, die die Zukunftswerkstatt in Uetze aufgestellt hat, soll versetzt werden. Außerdem sind Anpflanzungen auf dem Festplatz in Dedenhausen geplant.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller