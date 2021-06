Dollbergen

Am vergangenen Donnerstag, 10. Juni, am Dedenhäuser Bahnhof, nun an der Dollberger Station: Diebe haben am Montagmorgen, 14. Juni, in der Zeit von 7.20 bis 9.50 Uhr den Katalysator eines VW Polo abgebaut und gestohlen. Es ist laut Gerd-Alfred Wrede von der Uetzer Polizei, der dritte Diebstahl eines Katalysators im Gemeindegebiet.

Die Katalysatorendiebstähle in der Region Hannover würden immer mehr, berichtet der Polizeibeamte. Im April wurden in Burgdorf die Katalysatoren zahlreicher Autos gestohlen. Drei Täter, die für diese Diebstähle verantwortlich sind, wurden kurz darauf gefasst und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Im Herbst 2020 gab es laut Wrede schon einmal eine Diebstahlserie in Burgdorf, damals am Berliner Ring. Den Tätern geht es nicht um die Geräte, sondern um die wertvollen Rohstoffe, die in den Katalysatoren verbaut sind.

Wieder ein VW Polo betroffen

Jetzt verlagerten die Diebesbanden ihre Aktivitäten offenbar nach Uetze, sagt Wrede. Die erste Straftat dieser Art ereignete sich in der ersten Juni-Woche in Eltze auf einem Privatgrundstück. Am 10. Juni wurde am Dedenhäuser Bahnhof der Katalysator eines Polos entwendet. Vom jüngsten Diebstahl ist ein Autofahrer aus Uetze betroffen, der seinen Polo um 7.20 Uhr auf dem Park+Ride-Parkplatz auf der Südseite des Dollberger Bahnhof abgestellt hatte. Als er um 9.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an.

Hinweise auf die Täter in Dollbergen, Dedenhausen und Eltze nimmt die Uetzer Dienststelle der Polizei unter Telefon (05173) 92 54 30 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer