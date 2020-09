Uetze

Ein gleichmäßiges Rattern schallt an diesem Morgen durch die Feldmark zwischen Uetze und Katensen. Das Geräusch kommt von der Baustelle einer Windenergieanlage (WEA), wo Mitarbeiter der Firma Seewind aus Baden-Württemberg ein gewaltiges Stahlgerüst für die Basis des fast 140 Meter hohen Turms millimetergenau zusammenfügen. Er wird einmal die Gondel mit den drei annähernd 60 Meter langen Rotorblätter tragen. Acht Windräder mit einer Gesamthöhe von 200 Metern lässt das Projektierungsunternehmen Baywa re GmbH westlich der Landesstraße 387 errichten. Projektierer kümmern sich um Planung, Durchführung und Steuerung von Projekten.

Neustart nach Senvion-Pleite

Mehr als ein Jahr lang ruhten die Arbeiten am Bau des Windparks Immenberg südlich von Uetze. Grund war die Insolvenz des Windradbauers Senvion. Jetzt stellt Projektierer Baywa re Anlagen der Firma Nordex auf – und zwar an denselben Standorten. „Es gibt keine großen Unterschiede zu den ursprünglich geplanten Senvion-WEA“, sagt Unternehmenssprecher Felix Gmelin. Zwar sei eine Änderungsgenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nötig gewesen, aber alle anderen Parameter aus der ursprünglichen Genehmigung hielten die Nordex-Maschinen ein. „Mit 117 Metern ist der Rotordurchmesser der N117 rund fünf Meter kleiner als bei den Senvion-Anlagen. Die Nabenhöhe beträgt 141 Meter, sodass die Gesamthöhe der WEA von 200 Metern unverändert bleibt“, beschreibt Gmelin die neuen Anlagen.

Anzeige

So werden die Anlagen im Windpark Immenberg zwischen Uetze und Katensen verteilt sein. Am rechten Bildrand, östlich von WEA 8 und 9 verläuft die L 386 (erkennbar an der Baumreihe). Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Repro)

Weitere HAZ+ Artikel

Für den Bau der Senvion-Räder, die eigentlich Ende 2019 ans Netz gehen sollten, waren schon zahlreiche Vorarbeiten geleistet worden. Die niedrigen alten Anlagen waren abgerissen, alle nicht mehr erforderlichen Wege, Kabel, Fundamente und Kranstellflächen der Altanlagen zurückgebaut worden. Zudem war die Infrastruktur für die geplanten neuen Räder laut Gmelin weitestgehend fertiggestellt. Diese kann jetzt für die Nordex-Räder genutzt werden.

Nachdem klar war, dass Senvion keine Windenergieanlagen mehr liefern kann, ließ die Firma die bereits ausgehobenen Baugruben wieder verfüllen. Für den Bau der Nordex-Räder wurden sie in den vergangenen Wochen neu ausgehoben und mit Stahlbetonfundamenten gefüllt. Auf diesen befestigen die Seewind-Mitarbeiter jetzt die Stahlgerüste für die Basis der Windradtürme.

Auf diesem Fundament – im Windpark Immenberg gibt es acht davon – werden die Nordex-Windräder aufgestellt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Windpark soll Mitte 2021 ans Netz gehen

Laut Gmelin ist geplant, dass die weltweit operierende Firma Nordex aus Hamburg die Anlagen im ersten Halbjahr 2021 aufstellt, „sodass der Windpark voraussichtlich Mitte 2021 in Betrieb genommen werden kann“. Betreiber wird die Genossenschaft Naturenergie aus Neustadt am Rübenberge sein. Unter dem Dach der Genossenschaft gibt es für jeden Bürgerwindpark eine eigene Betreiber GmbH & Co KG, deren Anteilseigner sind Kommanditisten der Gesellschaft. In der Gemeinde Uetze betreibt Naturenergie bereits zwei Windparks. Der Windpark Immenberg wird der dritte sein. „Die Gesellschaft ist voll“, sagt Marcus Biermann, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Genossenschaft. Für einen weiteren neuen Windpark im Norden Uetzes, den Naturenergie ebenfalls betreiben wird, läuft die Anteilszeichnung laut Biermann jetzt auch an.

Künftig sollen sich 50 Windräder in Uetze drehen

Die Gemeinde Uetze sei an den WEA im Windpark Immenberg mit jeweils 10 Prozent beteiligt, sagt Andreas Fitz, Geschäftsführer der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe. „Das entspricht fast dem Wert eines eigenen Windrads.“ Wenn die neuen Nordex-Anlagen stehen, werden im Gemeindegebiet laut Fitz 45 Windräder Strom liefern. Fünf weitere werden im Norden Uetzes gebaut. „Dann haben wir 50 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 91 Megawatt“, rechnet Fitz vor. Mit dieser Leistung können rein rechnerisch rund 50.000 Haushalte ihren Strombedarf decken. In Uetze gibt es aber nur rund 9500 Haushalte.

Damit erzeugt die Gemeinde allein mit Windenergie weitaus mehr Strom, als ihre Einwohner benötigen. Allerdings produzieren in Uetze auch noch unzählige Solar- und einige Biogasanlagen Strom. Hinzu kommt das neue Biomassekraftwerk der Koehler-Gruppe in Dollbergen. Es versorgt zum einen die Avista-Altölraffinerie mittels Wasserdampf mit Energie und produziert zudem Strom für 17.000 Haushalte.

Von Anette Wulf-Dettmer