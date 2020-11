Uetze

Die Corona-Pandemie und der Teil-Lockdown im November machen auch vor geliebten Traditionen nicht Halt. So sagt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde nun ihre Martinsumzüge in Uetze und Katensen ab. Aufgrund der erhöhten Corona-Infektionszahlen seien diese gerade nicht möglich – eigentlich waren die Umzüge für den 6. November in Katensen und für den 7. November in Uetze geplant.

Martinsandachten im Freien an zwei Terminen

Da Gottesdienste im Teil-Lockdown aber nicht verboten sind, soll es eine Alternative für die Umzüge geben. Am Sonnabend, 14. November, sind alle Familien und Kinder zu einer Martinsandacht vor der St.-Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze eingeladen. Los geht es um 17 Uhr. Am Sonnabend, 21. November, beginnt dann um 17 Uhr eine zweite Andacht auf dem Hof Frehe/Rosebreck, Kirchweg 6 in Katensen.

Besucher dürfen Laternen mitbringen

Die schöne Atmosphäre soll unter der Pandemie nicht leiden: Besucher dürfen Sitzkissen und Laternen mitbringen. Die Martinsgeschichte gibt es dann im Freien im Feuerschein zu hören – eine Mund-Nasen-Bedeckung und warme Kleidung sollte jeder Besucher dabei haben.

Weitere Informationen gibt es bei Diakonin Karin Lawrenz unter Telefon (0 51 73) 24 03 01 oder 73 11 sowie nach einer E-Mail an karin.lawrenz-maier@kirchenkreis-burgdorf.de.

Von Carina Bahl