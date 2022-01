Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Uetze hat beschlossen, dass in Katensen im geplanten Neubaugebiet eine Kita mit drei Gruppen gebaut wird. Der Bebauungsplan wird demnächst öffentlich ausgelegt.

Das geplante Wohngebiet am Schwüblingser Weg in Katensen soll sich direkt an die Ortsrandbebauung anschließen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller