Katensen

Der Ortsrat Katensen kommt am Mittwoch, 19. Januar, zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus in Uetze zusammen. Bestimmendes Thema ist der Bebauungsplan „Schwüblingser Weg“. Der Rathausausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung hatte im Oktober 2021 einige Planänderungen beschlossen. Diese wurden in die Vorlage eingefügt, sodass der Ortsrat jetzt darüber abstimmen kann. Die Sitzung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde und endet mit einer nichtöffentlichen Beratung.

Sitzung zum Neubaugebiet Schwüblingser Weg findet im Uetzer Rathaus statt

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Uetze. Folgende Corona-Regeln gelten: Maximal zehn Zuschauer dürfen die Sitzung verfolgen. Interessierte müssen sich vorher anmelden unter Telefon (05173) 970116 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel, zudem ist eine Registrierung oder ein Eintrag in eine Besucherliste erforderlich. Während des gesamten Termins müssen Besucherinnen und Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Von Anette Wulf-Dettmer