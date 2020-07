Uetze/Katensen

Das gute alte Autokino feiert während der Corona-Pandemie ein Comeback – bietet es doch die Möglichkeit auf Abstand zu bleiben und trotzdem ein paar vergnügliche Stunden gemeinsam mit Gleichgesinnten zu verbringen. Das hat den Katenser Travestiekünstler Sven Peterhänsel auf die Idee gebracht, in Uetze ein Drive-in-Konzert unter freiem Himmel zu organisieren.

„Die ersten Gespräch mit der Gemeinde haben stattgefunden“, erklärt Peterhänsel, der mit seiner Travestieshow europaweit auftritt. Die Corona-Pandemie jedoch für Leere in seinem Tourplan gesorgt. Zwar seien die Verbote für große Veranstaltungen inzwischen gelockert worden, „wirklich Spaß haben wir aber immer noch nicht. Und aus diesem Grund plane ich als Miss Liss & Co ein großes Drive-in-Sommerkonzert“, sagt Peterhänsel. Als Termin hat er Freitag, 7. August, auf dem Uetzer Schützenplatz anvisiert. Mögliche weitere Auftritte in anderen Orten könnten bei entsprechendem Besucherinteresse folgen.

Von Anette Wulf-Dettmer