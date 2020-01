Schwüblingsen/Eltze

Sieger des traditionellen Preisskats zwischen den Jahren, zu dem die Christdemokraten einladen, ist diesmal Rolf Weschke aus Katensen.

Die besten Skatspieler in Schwüblingsen mit dem CDU-Vorsitzenden Dirk Rentz (von links): Rolf Weschke, Heidi Schiewe und Jörg Pfeiffer. Quelle: privat

In drei Runden sammelte er 1959 Punkte – das bedeutete Platz eins. Sein Preis: ein Schinken. Mit 1935 Punkten kam Jörg Pfeiffer aus Lehrte auf den zweiten Platz, Platz drei ging an Heidi Schiewe aus Peine (1801 Punkte). Letztlich habe es aber nur Gewinner gegeben, erklärt Dirk Rentz, Vorsitzender des CDU-Ortsverband Uetze-Dollbergen-Katensen-Schwüblingsen. Denn jeder der 27 Teilnehmer im Gasthaus Zur Post in Schwüblingsen habe seinen Spaß gehabt und am Ende einen Fleischpreis mit nach Hause genommen.

Der nächste Preisskat zum Jahreswechsel soll am Sonnabend, 2. Januar 2021, 14 Uhr in Schwüblingsen stattfinden, kündigte Rentz an.

In Eltze treffen sich 18 Spieler zum Reizen

In Eltze richten die Sozialdemokraten den Preisskat am Jahresende aus. 18 Teilnehmer hatten sich eingefunden, um an Dreiertischen in zwei Runden à 27 Spielen ihre Besten zu finden und attraktive Fleischpreise zu gewinnen. Es siegte Hans-Jürgen Lenze aus Eltze. Zweiter wurde Heinrich Gilhaus, ebenfalls aus Eltze. „Von den 18 Spielern kamen 14 aus Eltze, alle waren älter als 50 Jahre“, sagt Rudolf Schubert, Vorsitzender der Eltzer SPD. „Die Stimmung war gut, es war wieder eine rundum gelungene Sache.“

Von Anette Wulf-Dettmer