Für Angelika Welge aus Uetze-Katensen ist es ein Ärgernis: Bei starkem Regen kommt sie wegen einer großen Pfütze, die sich vor ihrer Pforte und der Einfahrt zu ihrem Grundstück bildet, nicht trockenen Fußes auf die Straße Eichenhain. Seit 2017 fordert sie daher, dass die Gemeinde Abhilfe schafft. Jetzt hat ihr Sven Kuchenbecker, Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr der Gemeinde Uetze, geschrieben, dass sie selbst dafür sorgen soll, dass sich kein Regenwasser in der Zufahrt sammelt. Aber auch die Gemeinde will aktiv werden.

„Meine Recherche hat ergeben, dass Ihnen ein ehemaliger Mitarbeiter bereits im Jahr 2017 empfohlen hat, auf Ihrem Grundstück eine Entwässerungsrinne anzulegen, damit das auf ihrem Grundstück anfallende Niederschlagswasser versickert und nicht in den öffentlichen Straßenraum läuft“, teilt ihr Kuchenbecker mit. Die gepflasterte Fläche zwischen der Garage und dem Grundstückstor habe ein Gefälle zur Straße hin. Nach dem Wasserhaushalts- und dem niedersächsischen Wassergesetz solle das Wasser, das von befestigten Flächen abfließe, möglichst auf dem Grundstück versickern.

Anliegerin: Fachfirma hat Hof gepflastert

Welge bestreitet, dass Regenwasser von ihrem Grundstück auf die Straße läuft. „Wir haben den Hof damals von einer Fachfirma machen lassen“, sagt sie. Die Firma habe die Fläche so gepflastert, dass das Wasser vom Haus weg in Richtung Rasen laufe. Davon habe sich auch der ehemalige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung überzeugt, als er sich nach dem ersten Termin erneut die Einfahrt angesehen habe.

Steht man vor Welges Grundstück, dann ist zu sehen, dass die Fahrbahn höher liegt als der weitgehend unbefestigte Seitenraum. Das bedeutet, dass Niederschlag sehr wohl von der Straße in die Hofeinfahrt fließen kann.

Gemeinde will Rasen anlegen

Entlang der Straße Eichenhain bilden sich zudem Wasserlachen auch an anderen Stellen. In seinem Brief kündigt Kuchenbecker an, dass die Gemeinde diese Situation verbessern will. Geplant sei, das Mineralgemisch im Straßenseitenraum rechts und links der Zufahrt zu entfernen und dort Rasenflächen anzulegen. Dann könne da das auf der Straße anfallende Wasser ordnungsgemäß versickern.

