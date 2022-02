Uetze

Freilaufende Katzen in Uetze müssen ab diesem Freitag kastriert, gechipt und in einem Haustierregister wie „Tasso“ oder „Findefix“ registriert sein, wenn sie älter als fünf Monate sind. Für diese Katzenschutzverordnung hat der Rat kürzlich votiert. Mit der Veröffentlichung durch die Gemeinde Uetze tritt diese nun ab Freitag, 18. Februar, in Kraft. Die Pflichten sollen nicht nur für Katzenhalter, sondern auch für Personen gelten, die freilebenden Katzen regelmäßig Futter an bestimmten Stellen anbieten. Bei der Satzung hat sich die Kommune an der Katzenschutzverordnung orientiert, die in Hannover bereits zu Beginn des Jahres 2019 eingeführt worden war und sich laut Frauke Ruhmann, Vorsitzende der Katzenhilfe Hannover, dort auch bereits bewährt hat.

Anregung für neue Katzenschutzerordnung durch Burgdorfer Tierheim

Diandra Boczek, Leiterin des Burgdorfer Tierheims, hat die Einführung der Verordnung maßgeblich angeregt und unterstützt. Sie hofft nun, dass sich auch noch Lehrte und Sehnde dafür entscheiden, eine Katzenschutzverordnung zu erlassen. In Burgdorf gilt eine solche bereits seit 2019. In die Gespräche, die letztlich auch dazu führten, dass Uetze die Kastrations-, Chip- und Meldepflicht auf den Weg brachte, seien auch die anderen beiden Kommunen involviert gewesen. Letztlich entlaste eine solche Verordnung auch deren Haushalt. Denn das Tierheim kümmert sich für Uetze, Burgdorf, Lehrte und Sehnde um Fundtiere aus diesem Kommunen. Dafür zahlen diese Geld an das Tierheim – Sehnde beispielsweise jährlich 10.000 Euro.

Halter von registrierten Katzen sind schnell zu ermitteln

Doch davon lassen sich die Kosten nicht decken, sodass die Zuwendungen immer wieder neu verhandelt werden müssen. Denn viele Tiere kommen in schlechtem Zustand in die Einrichtung an der Burgdorfer Friederikenstraße, benötigen neben Unterkunft und Futter auch mitunter umfangreiche und teure medizinische Hilfe. Zudem lassen sich nicht alle Tiere – etwa wegen ihres Alters oder bestehenden Handicaps – an neue Halter vermitteln. Auch solche Langzeitbewohner gehen ins Geld. Eine Kastrationspflicht für Katzen sorge auch dafür, dass weniger wildlebende Tiere geboren würden, um die sich dann das Tierheim kümmern muss, sagt Boczek .

Und: Die Katzenschutzssatzung biete dem Tierheim einen rechtlich sicheren Rahmen dafür, Haltern, deren Tier einige Zeit als Fundtier betreut wurde, die Betreuungskosten zu berechnen. „Wenn ein Tier gechipt und dazu auch registriert ist, dauert es nur wenige Minuten, den Halter zu ermitteln. Wenn er sein Tier dann direkt abholt, fallen auch keine Kosten an“, betont Boczek. Müsse eine Katze jedoch mehrere Tage im Tierheim verbringen, weil der Halter aufgrund eines fehlenden Chips oder einer fehlenden Registrierung nicht zu ermitteln seien, fielen eben Kosten für Futter und Betreuung durch ausgebildete Fachkräfte an.

Von Sandra Köhler