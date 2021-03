Dollbergen

An der Ackersbergstraße im Uetzer Ortsteile Dollbergen wird es am Mittwoch, 3. März, und Donnerstag, 4. März, eng. In den Vormittagsstunden werden die überlangen Deckenplatten für die neue Mensa und Aula an der Grundschule angeliefert.

Damit die großen Lastwagen ungehindert die Baustelle anfahren und nach dem Abladen wieder wegfahren können, sollen an beiden Tagen auf der gesamten Länge der Ackersbergstraße von der Fuhsestraße bis zur Eddesser Landstraße keine Fahrzeuge am Straßenrand geparkt werden. Darum bittet die Gemeinde Uetze. Es gehe auch darum, den notwendigen Verkehr von Regiobus zu gewährleisten. Am besten sei es, den Bereich zu umfahren.

Die Baufirma wird laut Gemeindeverwaltung alle Anwohner mit einem entsprechenden Anschreiben informieren.

Von Anette Wulf-Dettmer