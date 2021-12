Uetze

Einen Schaden von etwa 8000 Euro hat am Montag gegen 10.40 Uhr eine 71 Jahre alte Autofahrerin aus Uetze verursacht: Die Frau war nach Aussage eines Polizeisprechers mit ihrem Dacia Sandero auf der Spreewaldallee unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 188 in Richtung Uetze einbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen einen roten Renault Clio einer 26-Jährigen aus Uetze, der sich von links näherte und Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Von Antje Bismark