Uetze

Das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Uetze scheint gestoppt. Am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge bei Null. Seit Pandemieausbruch wurde das Coronavirus bei 701 Frauen, Männern und Kindern in Uetze nachgewiesen. Elf davon gelten am Freitag als akut infiziert und müssen in Quarantäne bleiben.

Uetze ist die einzige Kommune in der Region Hannover, in der seit mindestens sieben Tagen keine Neuinfektionen nachgewiesen wurden. Den zweitniedrigsten Inzidenzwert meldet das Gesundheitsamt für Sehnde 12,6 (Donnerstag: 12,6). Die höchste Inzidenz hat am Freitag, 21. Mai, wie schon am Tag zuvor die Stadt Ronnenberg mit 80,5 (84,5). In Uetzes Nachbarkommunen steigen die Inzidenzwerte wieder. Für Burgdorf wird ein Wert von 38,1 (31,7) und für Lehrte von 44,4 (37,8) gemeldet. Regionsweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) ebenfalls leicht gestiegen auf 53,8 (49,2).

Auch in den benachbarten Landkreisen, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, haben sich weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht ansteigt. Das RKI meldet am Freitag folgende Werte: für Celle 39,1 (30,7)3) und für Peine 62,3 (54,4). Nur im Landkreis Gifhorn sinkt die Inzidenz weiter, am Freitag liegt sie bei 66,3 nach 83,3 am Donnerstag und 91,8 am Mittwoch. Niedersachsenweit ist ein Anstieg des Inzidenzwerts zu beobachten von 46,6 am Donnerstag auf 47,1 am Freitag. Das ist der viertniedrigste Wert in Deutschland, nur Schleswig-Holstein (30,3), Hamburg (35,3) und Mecklenburg-Vorpommern (42,3) stehen besser da.

Von Anette Wulf-Dettmer