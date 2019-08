Uetze

Ohne Kim Grundstedt ist das Uetzer Zwiebelfest kaum vorstellbar. Seit mehr als fünf Jahren führt der selbstständige Tourismus- und Eventmanager durch das Programm des zweitägigen Straßenfests auf dem Hindenburgplatz mitten in Uetze und sorgt für Stimmung. Für den 39-Jährigen ist es nach eigenem Bekunden eine Ehre, das Zwiebelfest moderieren zu dürfen.

Kim Grundstedt wird auch wieder beim Zwiebelfest 2019 durch das Programm führen. Quelle: Archiv

„Das ist das Highlight des Jahres in Uetze. Ich finde es bombastisch, weil es für einen Ort wie Uetze nicht selbstverständlich ist, so ein großes Fest auf die Beine zu stellen“, schwärmt Grundstedt. Für ihn als Moderator sei es „toll, zu sehen, dass mehr als 2000 Menschen Spaß haben und jubeln“.

Aufgeregt sei er noch nicht. Bei den Vorbereitungen wie dem Schreiben der Moderationstexte bleibe er ruhig. „Lampenfieber habe ich erst etwa eine Minute, bevor ich auf die Bühne gehe“, erzählt der Uetzer.

Seit Geburt an im Fußballverein

Grundstedt ist Uetzer aus Überzeugung. Deshalb engagiert er sich nicht nur beim Zwiebelfest für seinen Heimatort. Der Fußballclub SV Uetze 08 ist so etwas wie sein zweites Zuhause. „Da steckt das meiste Herzblut drin“, sagt der Eventmanager, dessen zweites Hobby Fallschirmspringen ist. Sein Vater meldete ihn schon am Tag seiner Geburt als Mitglied beim Fußballverein an. „Ich bin schon viele Jahre im Vorstand, erst Schrift-, dann Geschäftsführer und jetzt zweiter Vorsitzender“, sagt Grundstedt. Als stellvertretender Vorsitzender ist er für die sportliche Entwicklung des Vereins zuständig. „Ich bin ein bisschen das Bindeglied zwischen den Herrenmannschaften und dem Vorstand.“

Als Kind und Jugendlicher hat er für den SV 08 gekickt. Als Erwachsener spielte er zuerst in der ersten, dann in der zweiten Herrenmannschaft. Heute ist er im Ü32-Team aktiv. Fußball mache ihm so viel Spaß, weil es eine Mannschaftssportart ist. Da gelte: „Einer für alle – alle für einen.“ Mit einigen Mannschaftskameraden spielt er schon mehr als 30 Jahre zusammen. Deshalb will er die Mannschaftsabende nicht missen.

Adjutant betreut die Schützenkönige

Verantwortung hat Grundstedt auch im Schützenverein übernommen. Er gehört als Adjutant dem Offizierskorps an. Seine Aufgabe ist, während des Schützenfests die Könige zu betreuen. „Ich sage ihnen, welche Aufgaben sie wo und wann erfüllen müssen“, so Grundstedt. Er arbeitet auch im Festausschuss des Schützenvereins mit. „Die Organisation des Schützenfests läuft das ganze Jahr über.“ Der Ausschuss besorge zum Beispiel eine Band und Discjockeys und treffe Absprachen mit dem Festwirt.

Seit eineinhalb Jahren schießt Grundstedt bei den Vorderlader- und Westernschützen mit. In diesem Jahr wurde er Vogelkönig, den die Vorderladerschützen unter sich zum Schützenfest ausschießen. „Das ist eine reine Glücksscheibe“, gibt sich der Sieger bescheiden.

Während des Uetzer Schützenfests 2019 freuen sich mit dem Vogelkönig Kim Grundstedt (links) dessen Frau Sanna und Thomas Loeschke, Spartenleiter der Uetzer Vorderladerschützen, über den Titel. Quelle: Archiv

Der 39-Jährige ist politisch aktiv

Seit der vorigen Kommunalwahl mischt er als Vertreter der CDU im Ortsrat mit. Ein wenig habe es ihn schon stolz gemacht, dass er auf Anhieb mehr als 1000 Stimmen bekommen und damit das zweitbeste Ergebnis erzielt hat, sagt er. Dabei habe er lange überlegt, ob er überhaupt kandidieren solle, erinnert sich Grundstedt, der seit April stellvertretender Ortsbürgermeister ist. Er habe sich schließlich aufstellen lassen, weil er gern wissen wollte, weshalb manche Entscheidungen gerade so getroffen werden, wie sie getroffen wurden. Inzwischen habe er einen guten Einblick in die Gemeindepolitik gewonnen und verstehe auch vieles besser als vorher. „Ich habe gelernt, dass man viele Kompromisse eingehen muss“, sagt Grundstedt.

Tradition des Laternenumzugs wiederbelebt

Im vorigen Herbst organisierte der Vater einer kleinen Tochter als Ortsratsmitglied einen Laternenumzug für die ganze Ortschaft Uetze. „In meiner Kindheit hat es einen großen Laternenumzug in Uetze gegeben. Ich fand es schade, dass es so etwas nicht mehr gab“. Daher habe er die verschiedenen Institutionen, die ihre eigenen kleinen Umzüge veranstalteten, angesprochen, um sie unter einen Hut zu bringen. Von dem Erfolg war er überrascht: „Ich habe nicht mit 600 Kindern, Eltern und Großeltern gerechnet“. Das hat ihn ermuntert, für den 2. November wieder einen Lampionumzug zu organisieren.

Mehr Zeit als die übliche Ortsratsarbeit nimmt nach seinen Worten die Planung der 1000-Jahr-Feier im Jahr 2021 in Anspruch. Bereits mehrfach hat er sich wegen des Jubiläums mit seinen Ortsratskollegen Jens Schumacher, Klaus Finger, Wolfram Saber und Oliver Wempe getroffen. Für Oktober wollen sie die Vereine zu einem großen Vorbereitungstreffen einladen, kündigt Grundstedt an.

Das Programm des Zwiebelfests Eine Mallorca-Party können in diesem Jahr die Besucher des Uetzer Zwiebelfests auf dem Hindenburgplatz feiern. Am Sonnabend, 7. September, ab 20 Uhr soll Deejay Biene, der sonst im Bierkönig an der Playa de Palma auf der Mittelmeerinsel Musik auflegt, die Uetzer und ihre Gäste in Stimmung bringen. Ebenfalls aus Mallorca erwartet werden Tim Toupet – der siegende Friseurmeister, der Partylöwe Rick Arena und das Schlagerduo Die Senioritas. Beginn ist am Sonnabend um 15 Uhr, wenn der stellvertretende Bürgermeister Norbert Vanin und die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch die zweitägige Veranstaltung eröffnen. Anschließend musiziert der Fanfarenzug Plockhorst. Ab 17 Uhr zeigen Turnerinnen des VfL Uetze ihr Können. Ab 18 Uhr wird Moderator Kim Grundstedt die Gäste auf die Mallorca-Party einstimmen. Am Sonntag, 8. September, geht es um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde weiter. Der Uetzer Feuerwehr spielt in der Mittagszeit. Ab 14.30 Uhr unterhält der Fitness-Point Uetze mit Kinder-Zumba die Gäste. Mallorca-Feeling soll anschließend noch einmal während der Juniortime mit Rick Arena aufkommen. Ab 17 Uhr gehört die Bühne Geier Sturzflug. Während des zweitägigen Festes können die Besucher an rund 50 Ständen Getränke, Speisen und Kunsthandwerk kaufen. Am Sonntag sind von 12 bis 17 Uhr Geschäfte rund um den Hindenburgplatz geöffnet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller