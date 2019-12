Hänigsen

Im offenen Atelier für Kinder, das die Hänigser Kunstspirale jeden Mittwochnachmittag anbietet, dreht sich in der Adventszeit alles ums Weihnachtsfest. Am Mittwoch, 4. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr werden in der Werkstatt an der Mittelstraße 2 Weihnachtsmänner gebastelt. Am Mittwoch, 11. Dezember, können Jungen und Mädchen dort zur gleichen Zeit Weihnachtskarten selbst bedrucken. Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet das Atelier am Mittwoch, 18. Dezember, diesmal zum Basteln eines Weihnachtsgeschenks. Die Kinder können von 15.30 bis 17.30 Uhr Fotos mit Rahmen gestalten. Der Eintritt ist frei.

Die Kunstspirale und der Dorftreff, dessen Träger die Kunstspirale ist, machen Weihnachtspause: Die letzte Veranstaltung in der Kunstspirale ist am Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, die Schul-AG in der Werkstatt. Im Dorftreff wird am 20. Dezember von 8 bis 9 Uhr noch einmal Pilates am Morgen angeboten. Dann geht es bis einschließlich 6. Januar in die Weihnachtsferien.

