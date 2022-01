Hänigsen

Die Gemeindeverwaltung macht auf ein Impfangebot der Region Hannover in der Uetzer Ortschaft Hänigsen aufmerksam. Im Gebäude Mittelstraße 2, dem früheren Hänigser Postamt und Rathaus, werden am Sonntag, 6. Februar, fünf bis elf Jahre alte Jungen und Mädchen gegen Covid-19 geimpft. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt den Eltern, die Kinder unter www.impfportal-niedersachsen.de anzumelden, damit ein zügiger und reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Uetzerinnen und Uetzer ab zwölf Jahren können sich weiterhin in Hänigsen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) verabreicht die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder am Donnerstag, 27. Januar, und Freitag, 28. Januar, von 10 bis 16 Uhr, im Impfzentrum, das sich im Dorftreff an der Mittelstraße 2 in Hänigsen befindet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller