Die Gemeinde Uetze wird sehr wahrscheinlich für den Kindergarten Haus Kunterbunt keinen mobilen Luftreiniger anschaffen. Mit breiter Mehrheit hat der Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales empfohlen, auf die Ausstattung der Schulen und der Kindertagesstätten mit solchen Geräten zu verzichten.

Die Cafeteria des Hauses Kunterbunt ist der einzige Raum in den Kindertagesstätten der Kommune, der sich schlecht lüften lässt und in dem sich mehrere Kinder gleichzeitig über einen längeren Zeitraum aufhalten. Die Kindergartenleiterin Astrid Reucker erläuterte den Ausschussmitgliedern, weshalb das Kita-Personal dennoch keinen mobilen Lüfter in der Cafeteria haben will.

Kinder essen in Cafeteria zu Mittag

Laut Reucker essen derzeit 48 der 50 betreuten Kinder in der Kita zu Mittag, die ursprünglich als Halbtagskindergarten konzipiert worden war. Für das gemeinsame Mittagessen werde die Cafeteria benötigt. Der Luftreiniger nehme viel Platz weg. Daher müssten einige Stühle und ein Tisch weichen. Die Folge: Nicht mehr alle Jungen und Mädchen könnten gleichzeitig ihr Mittagessen einnehmen. In der Cafeteria sei ein Kohlendioxidmessgerät installiert. „Die Kohlendioxid-Ampel hat nie etwas anderes als Grün angezeigt“, berichtete Reucker. Das Gerät zeigt an, ob ein Raum gelüftet werden muss.

Olaf Reese (Freie Wählergemeinschafte Katensen) fragte, ob die Kinder nicht umschichtig zu Mittag essen könnten. Die gemeinsame Mittagsverpflegung sei Bestandteil des pädagogischen Konzepts der Kita, antwortete Reucker. Die Kinder könnten frühstücken, wenn sie wollen. „Beim gemeinsamen Mittagessen sollen sie lernen, in einer Gruppe zu essen und sich für das Essen Zeit zu nehmen“, sagte Reucker. Reese betonte daraufhin, dass den Eltern klar sein müsse, dass die Politiker dem Willen des Kitapersonals folgten.

Die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch erinnerte daran, dass die Verwaltung ein Zehn-Jahres-Programm für den Einbau stationärer Lüftungsanlagen bei einem Neubau oder einer Sanierung von Kitas und Schulen aufstellen soll. Nach ihrer Meinung könnte die Cafeteria des Hauses Kunterbunt in diesem Programm berücksichtigt werden.

