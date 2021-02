Uetze

Mit vier spannenden Geschichten will das Team der Kinderkirche Uetze die Jungen und Mädchen der Gemeinde und ihre Eltern in den nächsten Wochen unterhalten. Dafür haben die Aktiven laut Diakonin Karin Lawrenz vier Podcastfolgen unter der Überschrift „Familienbande“ im Kirchenzentrum aufgezeichnet – coronakonform immer nur mit zwei Personen in dem großen Saal.

„Im Moment verbringen Familien sehr viel Zeit miteinander“, sagt die Dedenhausenerin. Für die Podcasts hat sie die Josef-Geschichte mit all ihren spannenden Elementen als Vorlage genommen. Sie entwickelte Rollenspiele für jeden Podcast, wobei am Anfang stets ein Gespräch zwischen einem Kind und einem Erwachsenen zu hören ist. Das Medium Hörspiel habe sie bewusst gewählt, damit die Zuhörer eigene Bilder zu den Szenen im Kopf entwickeln und ausschmücken können, erklärt Lawrenz. Für jede Geschichte haben die Macher der Kinderkirche zudem eine passende Basteltüte gefüllt, die viele Kinder in Uetze, Katensen, Dollbergen und Schwüblingsen bereits erhalten haben. „Wenn jemand noch eine Tüte braucht, kann er sie sich am Kirchenzentrum in Uetze, an der Michaeliskirche in Katensen und am Zaun des Dollberger Gemeindehauses abholen“, sagt Lawrenz.

Erster Podcast ist ab 6. Februar zu hören

Ab Sonnabend, 6. Februar, finden die Familien den ersten Podcast mit dem Titel „Josef ist Vaters Liebling“ unter dem Link https://youtu.be/VEKL7iUQzSk im Internet, ab der nächsten Woche kann er auf der Kirchenhomepage unter https://www.kjd-burgdorf.de/mini-kinderkirchen-podcast.html angeklickt werden. Ab Freitag, 19. Februar, gibt es die Folge „Josef wird verkauft“ zu hören. Die Geschichte „Josef in Ägypten“ folgt am 5. März, die Reihe endet am 19. März mit „Josef und seine Brüder“.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Motto „Familienbande“, sagt Lawrenz, stehe dabei für eine Bande von zwölf Brüdern, die nicht zimperlich miteinander umgehen – Streit inklusive, wie ihn im Lockdown jetzt auch viele Familien durchaus erlebten. „Familienbande steht aber auch für das starke Band, das trotz aller Verletzungen zwischen den Brüdern untereinander und zum Vater nicht abreißt“, betont die Diakonin.

Von Antje Bismark