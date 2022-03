Dedenhausen

In vielen großen und kleinen Städte überall in Deutschland sind am Wochenende die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den mörderischen Überfall Russlands auf die Ukraine zu protestieren. Auch auf dem Land ist das Unverständnis groß. Die Kirchengemeinde St. Urban in Dedenhausen hat am Sonnabend mit einem Friedensgottesdienst für Kinder versucht, ein Ventil zu schaffen. Nur etwa ein Dutzend große und kleine Besucher kamen.

„Die Kinder bekommen mit, was in der Ukraine los ist“, sagte Hans-Günter Gelin, Vorsitzender des Kirchenvorstands. In der Andacht wollte die Gemeinde das Thema Frieden aus aktuellem Anlass kindgerecht aufgreifen. Weil Pastor Maximilian Chmielewski zurzeit im Urlaub weilt, sprang kurzerhand der pensionierte Kollege Martin Albroscheit aus Meerdorf im Kreis Peine ein.

Politiker sind es, die Krieg vom Zaun brechen

Albroscheit sang mit den Besucherinnen und Besuchern das israelische Friedenslied „Shalom Aleichem“ und erklärte dessen Sinn. Dann erzählte der Theologe von seinem Vater, der im Zweiten Weltkrieg in Russland war. Dort seien der Vater und andere Soldaten zu einem Bauernhaus gekommen, freundlich empfangen und beköstigt worden, woraufhin sein Vater zu der Erkenntnis gelangt sei, dass diese Russen keine Feinde sein können. „Es sind immer die Politiker, die sich selbst nicht in Gefahr begeben, die den Krieg anfangen“, brachte Albroscheit die Moral aus der Geschichte auf den Punkt.

Susan Aelling kam mit ihrer achtjährigen Tochter Anna in die Kirche. Der Gottesdienst mache es einfacher, mit dem Thema umzugehen. Zu Hause zeige sie Anna nicht alles, was aus der Ukraine berichtet wird. Aber dass die Familien dort flüchten und die Väter zum Kämpfen im Land bleiben müssen, habe ihre Tochter sehr beschäftigt.

Siegrid Dürr verfolgte mit ihren Enkeltöchtern Greta (9) und Lina (7) den Gottesdienst. „Das beschäftigt die Kinder sehr“, befand auch sie. In der Schule sei es ein Thema – zumal es dort eine russischstämmige Mitschülerin gebe, die Putins Krieg verteidige. Das werde ihr von den Eltern vermutlich so vorgesagt.

Greta (links, 9) und ihre Schwester Lina (7) gestalten die Holzfiguren für die Friedenskette. Quelle: Michael Schütz

Kinder malen Glieder einer symbolischen Friedenskette

Organisiert hatten den Kindergottesdienst Talida Herten und Yvonne Sommer. Geplant sei er ohnehin gewesen, wegen der aktuellen Entwicklung dann aber zu einem Friedensgottesdienst umgewidmet worden. Sommer, die in die ukrainischen Farben Blau und Gelb gekleidet war, berichtete den Kindern von Menschenketten, die die Friedensbewegung einst bildete. Darauf aufsetzend bemalten die Kinder kleine Holzfiguren, um sie anschließend zu einer symbolischen Friedenskette zusammenzufügen und in der Kirche aufzuhängen. Später soll sie für alle sichtbar an den Bürgerkästen zu sehen sein.

Am Schluss der Friedensandacht hängt Jürgen Bollmann vom Kirchenvorstand die von Kindern gemalte Friedenskette in der Kirche auf. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz