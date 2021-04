Katensen

Warum hat die Kirchengemeinde den Apfelbaum vor der Michaeliskirche entfernt? Diese Frage ist nach den Worten des früheren Ortsratsmitglieds Otto Brandes noch immer in Katensen Dorfgespräch, obwohl der Obstbaum schon vor Weihnachten gefällt wurde. Brandes hat der Kirchengemeinde einen Brief geschrieben, in dem er um Aufklärung bittet.

„Ich spreche für viele Katenser, wenn ich kritisiere, dass der Vorplatz jetzt kahl und leer wirkt“, schreibt Brandes. „Der Apfelbaum hat schön ausgesehen“, sagt er. Der Baum wurde 1992 während des 25-jährigen Kirchweihfestes gepflanzt. Beim Pflanzen wurde ein Flasche mit Münzen, einem Gemeindebrief und dem Gottesdienstprogramm mit eingegraben. Nach Auskunft der evangelischen Pastorin Heidrun Kück hängt das Fällen des Baumes mit der Corona-Pandemie zusammen. Zu Weihnachten habe die Kirchengemeinde zunächst auf fünf Höfen in Katensen ein Krippenspiel aufführen wollen. Das habe das Gesundheitsamt untersagt. Nur eine Aufführung vor der Michaeliskirche sei möglich gewesen. In der Vergangenheit habe die Kirchengemeinde bei Freiluftveranstaltungen vor der Kirche die Straße mitgenutzt. „Dafür habe wir aber für das Krippenspiel keine Erlaubnis erhalten“, sagt Kück.

Auch Krippenspiel vor der Kirche musste ausfallen

Um vor dem kleinen Gotteshaus Platz zu schaffen, habe man die dortige Blumenschale und den Apfelbaum beseitigt. Wegen der Entwicklung der Infektionszahlen musste nach Kücks Angaben schließlich auch noch das Krippenspiel vor der Kirche ausfallen – zum Leidwesen von Diakonin Karin Lawrenz, die alles vorbereitet hatte. Brandes hält diese Begründung für „nicht überzeugend“. Nach seiner Meinung fällt man einen fast 30 Jahre alten Obstbaum nicht ohne Weiteres. Möglicherweise hätte es ausgereicht, nur einige herabhängende Zweige abzuschneiden, sagt er.

Brandes hat sich in seinem Brief auch nach dem Verbleib der eingegrabenen Flasche erkundigt. Dieses Zeitzeugnis hätte sich seiner Meinung nach als Exponat der Heimatstube geeignet. „Die Flasche wurde nicht gefunden“, sagt Kück. Brandes: „Das muss ich so hinnehmen.“ Den Vorplatz will die Kirchengemeinde nach Kücks Worten neu gestalten. Und zwar so, dass man ihn für Freiluftveranstaltungen nutzen könne, ohne zusätzlich die Straße beanspruchen zu müssen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller