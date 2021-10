Hänigsen

Alle Jugendlichen aus Altmerdingsen, Krätze, Hänigsen und Obershagen, die im Jahr 2023 Konfirmation feiern möchten, können sich ab sofort bis spätestens zum Ende der Weihnachtsferien zum Konfirmandenunterricht anmelden. Die Bögen dafür finden Interessierte vor der Kapelle in Altmerdingsen und vor dem Haus der Begegnung. Spätestens am Sonnabend, 8. Januar, müssen die Anmeldebögen im Kirchenbüro, an der Kirche 2 in Hänigsen, vorliegen.

Der erste Elternabend ist für Mittwoch, 19. Januar 2022, um 19.30 Uhr in der St.-Petri-Kirche Hänigsen geplant. Dort will das Team den Eltern dann unter anderem das Konfirmandenmodell erläutern.

Von Marie Pinkert