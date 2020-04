Dollbergen/Schwüblingsen

Die Dollberger Generationenhilfe und die Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen haben gemeinsam eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine gestellt. Die Gruppe will Einkäufe und Besorgungen für Hilfebedürftige in Dollbergen und Schwüblingsen während der Corona-Epidemie erledigen.

Das Angebot richtet sich an alle, die aufgrund ihres Alters sowie von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören oder wegen des Coronavirus’ unter Quarantäne stehen, aber keine Verwandten in der Nähe oder Nachbarn um Hilfe bitten können. Wer Hilfe braucht, kann sich dienstags und freitags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr im Gemeindehaus unter Telefon (05177) 922144 melden.

Zurzeit hat die Gruppe zwölf Helfer. Weitere Freiwillige, auch solche, die nicht zur künftigen Generationenhilfe gehören, seien jederzeit willkommen. Ansprechpartner sind Wolfgang Göpfert und Pastor Tibor Anca, Telefon (05132) 5045860.

Von Anette Wulf-Dettmer