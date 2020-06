Dedenhausen

In der St.-Urban-Kirche in Dedenhausen wird am Sonntag, 21. Juni, ab 10.30 Uhr Konfirmation gefeiert. Es werden nur drei Jugendliche konfirmiert, sodass das Gotteshaus ausreichend Platz bietet. Inzwischen sind in Niedersachsen wieder Gottesdienste in der Kirche erlaubt ebenso wie Familienfeiern mit bis zu 50 Gästen, aber die Abstands- und Hygieneregeln zum Infektionsschutz müssen weiter eingehalten werden.

Gemeindemitglieder, die nicht zur Festgesellschaft der drei Konfirmanden gehören, sollten sich für den Gottesdienst im Pfarrbüro anmelden, um zu verhindern, dass die Kirche überfüllt ist.

Der eigentliche Konfirmationsgottesdienst im zeitigen Frühjahr war wegen des Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen hat die Konfirmation deshalb auf 2021 verschoben. Der Kirchenvorstand für Dollbergen-Schwüblingsen hat noch keinen Ersatztermin genannt. Die Kirchengemeinde Uetze-Katensen will die Konfirmation am 27. September, 10 Uhr, in der Johannes-der-Täufer-Kirche feiern.

Von Anette Wulf-Dettmer