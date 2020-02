Uetze

Die Kirchengemeinde Uetze-Katensen bietet ihr ehemaliges Küsterhaus seit Kurzem zum Kauf an. 400.000 Euro soll für das denkmalgeschützte Gebäude, das der hannoversche Hofbaumeister Conrad-Wilhelm Hase 1865 errichtete, erzielt werden. „Es tut uns in der Seele weh, dass wir das Haus verkaufen müssen“, sagt Pastorin Heidi Kück.

Die Kirchengemeinde wollte das Küsterhaus eigentlich zur Kindertagesstätte für 40 Jungen und Mädchen umbauen. Zwischen der Kirchengemeinde und der Politik war vereinbart worden, dass die Kirchengemeinde das Küsterhaus umbaut und die Kommune anschließend das Gebäude mietet, in dem der Kirchenkreis Burgdorf die Kita betreiben sollte. Weil sich wegen des Denkmalschutzes die Planung verzögert hatte, verteuerte sich das Bauvorhaben. Daher verlangte die Kirchengemeinde eine höhere Miete als zunächst abgesprochen. Darauf ging der Verwaltungsausschuss der Kommune aber nicht ein.

Kirchengemeinde trennt sich von Gebäuden

Die Kirchengemeinde Uetze-Katensen kann das Küsterhaus nicht behalten, um es wieder selbst zu nutzen. „Wir haben insgesamt zu viel Fläche für die Zahl der Gemeindemitglieder“, erklärt Diakonin Karin Lawrenz. Deshalb wurde ein Immobilienkonzept passend zur Gemeindeentwicklung aufgestellt. Das Resultat: Das alte Gemeindehaus an der Schmiedestraße hat die Kirche bereits inklusive der laufenden Mietverträge verkauft, und der alte Gemeindesaal wurde abgerissen. Dort, wo der Saal stand, entsteht das neue Gemeindezentrum. Es wird Treffpunkt und Verwaltungsgebäude in einem sein. „Derzeit läuft der Innenausbau im Neubau“, sagt Pastorin Küc. „Beziehen werden wir das Zentrum vermutlich bis Pfingsten.“ Von der alten Bausubstanz bleibe nur die Kirche und das Pfarrhaus erhalten.

Auf die Anzeige in Immobilienportalen im Internet haben sich laut Pastorin schon einige Interessenten gemeldet. Laut Exposé gibt es einen Modernisierungsrückstau und die energetische Qualität des Gebäudes entspricht den Standards der Achtzigerjahre. Die Kirchenmitarbeiter in Uetze übernehmen die Besichtigungen mit Kaufinteressenten; mit der Abwicklung des Verkaufs ist das Kirchenkreisamt in Burgwedel betraut.

Wohnen im Denkmal

„Auf die Anzeige gemeldet haben sich bislang alles Leute, die in dem Küsterhaus wohnen wollen“, berichtet Kück. Es seien unter anderem ehemalige Uetzer, die zurückwollen, und es seien vor allem Familien. Groß genug für eine Familie ist die Immobilie.

Zur Galerie An vielen Details des ehemaligen Küsterhauses – innen wie außen – ist die Handschrift des Baumeisters Conrad Wilhelm Hase zu erkennen.

Auf dem rund 1600 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber der Johannes-der-Täufer-Kirche steht das Haus mit einer Grundfläche von circa 144 Quadratmetern Wohnfläche. Im Erdgeschoss gibt es drei Zimmer, eine Küche, zwei Toiletten und den Gemeindesaal. Der 37 Quadratmeter große Raum hat eine wunderschön gestaltete Spitzbogendecke. Darüber hinaus befindet sich im Erdgeschoss eine Durchfahrt. Für die Küsterhaus-Kita – so die damalige Pläne – sollte die Durchfahrt samt der Nebenräume zum Speiseraum mit angegliederter Küche umgebaut werden. Im Dachgeschoss liegt eine komplette 83 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer