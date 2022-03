Uetze

Die katholische St.-Matthias-Gemeinde in Uetze will in ihrem Pfarrgarten an der Marienstraße einen Zufluchtsort für Bienen und Insekten, Vögel und Kleintiere schaffen. Dazu planen die Verantwortlichen eine Pflanzaktion am Sonnabend, 19. März. Freiwillige treffen sich um 9 Uhr, um das Refugium anzulegen. Wer etwas beisteuern will, kann im Pfarrgarten ab 11 Uhr Ableger insektenfreundlicher Gehölze wie Felsenbirne, Schlehe, Kornelkirsche sowie heimische Stauden aus dem eigenen Garten abgeben, teilt die Gemeinde mit.

Mit der Aktion will die Gemeinde nach eigener Darstellung dem Insektensterben begegnen und einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten. Wenn die Insekten fehlten, nähme auch die Zahl der Vögel ab, nennt die Gemeinde ihre Beweggründe: Ohne Biene und Hummel als bestäubende Insekten seien Obsternte und viele Feldfrüchte in Gefahr. Ein üppig blühender, bunter Garten hingegen sei eine Augenweide und biete bestäubenden Insektenarten Nahrung im Überfluss.