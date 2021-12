Uetze

Eine Lücke entsteht bei der Flüchtlingsbetreuung in der Gemeinde Uetze. Nach fünfeinhalb Jahren beenden die evangelischen Kirchengemeinden Uetze/Katensen, Hänigsen/Obershagen und Dollbergen/Schwüblingsen Ende Dezember ihr Diakonieprojekt zur Flüchtlingssozialarbeit. Für das Aus des Projekts nennt die Diakonin Karin Lawrenz zwei Gründe. „Die Zuschüsse der Landeskirche für Flüchtlingsarbeit wurden stark zurückgefahren“, sagt Lawrenz. Die Landeskirche habe einen Großteil der Kosten getragen. Außerdem beteiligten sich die drei Kirchengemeinden, das Diakonische Werk Niedersachsen und die Gemeinde Uetze finanziell. „Das Projekt war ursprünglich nur für fünf Jahre ausgelegt“, berichtet Lawrenz. Das zusätzliche halbe Jahr sei noch finanziert worden.

Projekt beginnt im Küsterhaus

Im Juni 2016 haben die drei Kirchengemeinden mit dem Projekt im Uetzer Küsterhaus begonnen, weil damals relativ viele Flüchtlinge in Uetze lebten. Damals war noch die Erstaufnahmestelle des Landes in der früheren Stötzner-Schule in Betrieb. Schon zu Beginn der Flüchtlingskrise hatte sich 2015 in Uetze ein Helferkreis gebildet, der sich um Geflüchtete kümmerte. Die Kirchengemeinden schufen für ihr Diakonieprojekt eine halbe Stelle und stellten die Diplom-Kulturpädagogin Sandra Körtke ein. Sie sollte den Einsatz der Ehrenamtlichen koordinieren, die Helfer begleiten und die Migranten integrieren.

„Anfangs war die Sprachförderung mit einer Kinderbetreuung das Wichtigste“, sagt Körtke. Wegen des Mangels an Kitaplätzen in Uetze habe man die Kinderbetreuung angeboten. Während die Erwachsenen dreimal in der Woche im Küsterhaus Deutsch lernten, spielten die Kinder unter Aufsicht – im Sommer im Garten, im Winter im Haus. Ein Teil der Flüchtlinge hatte überhaupt keine Schulbildung. Andere kannten nur arabische Schriftzeichen. Für sie organisierte Körtke Alphabetisierungskurse.

„Wir haben einen hohen Beratungsbedarf“ Die Uetzer Verwaltung bedauert, dass das Flüchtlingsprojekt der evangelischen Kirchengemeinden ausläuft. Nach den Worten der Teamleiterin für Sozialleistungen, Dagmar Lindemann, hat die Projektleiterin Sandra Körtke die Verwaltung „super unterstützt“. Die enge Zusammenarbeit sei stets unkompliziert gewesen. „Wir haben nach wie vor einen hohen Beratungsbedarf“, sagt Lindemann. Anfangs sei es zum Beispiel darum gegangen, die Flüchtlinge unterzubringen, den Erwachsenen die Teilnahme an Sprachkursen zu ermöglichen und den Kindern den Schulbesuch zu erleichtern. Inzwischen seien die Probleme komplexer geworden. So könne es vorkommen, dass ein Geflüchteter seinen Arbeitsplatz wegen der Covod-19-Pandemie verliert. Nach Lindemanns Angaben hat die Gemeinde in jüngster Zeit zwei Familien von Ortskräften, die in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet haben, eine neunköpfige palästinensische Familie und eine syrische Familie aufgenommen. Das seien insgesamt 25 Personen. Weil zwei Wohnungen wegen eines Wasserschadens nicht zur Verfügung stünden, habe die Gemeinde zurzeit große Probleme, weitere Flüchtlinge unterzubringen.fs

Flüchtlinge haben ganz verschiedene Probleme

„Meine Aufgabe war auch, als Ansprechpartnerin einfach da zu sein“, erzählt Körtke. Daher habe von Anfang an die Beratung viel Arbeitszeit in Anspruch genommen. Wegen der verschiedenen Nationalitäten seien die Probleme sehr unterschiedlich. An die Kulturpädagogin konnten sich Flüchtlinge zum Beispiel wenden, wenn sie Briefe von der Schule oder Behörden bekommen hatten. Mitunter vermittelte sie Ratsuchende an die Erziehungs-, die Frauen- und andere Beratungsstellen. Sie vereinbarte Termine mit der Ausländerbehörde und für Arztbesuche.

Außerdem beantwortete Lea Schönberger, Mitarbeiterin der Caritas, dienstags von 8 bis 15 Uhr Fragen der Flüchtlinge. Sie bietet künftig ihre Sprechzeit im neuen Gemeindezentrum KiZ neben der Johannes-der-Täufer-Kirche an.

Pandemie beendet Nähprojekt

Im September 2018 zog das Diakonieprojekt ins alte Uetzer Spritzenhaus um, weil damals das Küsterhaus in eine Kindertagesstätte umgebaut werden sollte. Dort arbeitete Körtke mit dem Verein Landungsbrücke zusammen, der sich ebenfalls für Flüchtlinge engagierte und Untermieter im Obergeschoss des Gebäudes wurde. Im Spritzenhaus rief sie eine Nähwerkstatt ins Leben. Beim Nähen von Kleidung sollten die Migrantinnen miteinander ins Gespräch kommen und so Deutsch lernen. Die Covid-19-Pandemie beendete dieses Projekt.

Eine Folge der Pandemie ist das relativ neue Projekt LernRaum der Landeskirche. „Es findet in Kooperation mit dem Team Jugend der Gemeinde statt“, sagt Diakonin Lawrenz. Es soll verhindern, dass Migrantenkinder wegen der Pandemie in der Schule ins Hintertreffen geraten. Die Lehrerin Susan Feher übt mit neun Grundschülern hauptsächlich Lesen und Schreiben, hilft ihnen aber auch bei Hausaufgaben. Unterstützt wird sie von fünf Schülerinnen des Gymnasiums und der Gesamtschule.

Dieses Projekt läuft noch bis Ende des Schulhalbjahres. Bis Ende Januar trifft sich Feher mit ihren Schützlingen im Pfarrhaus an der Kirchstraße. „Es wäre wünschenswert, wenn dieses Projekt weitergeht“, sagt Körtke.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller