Katensen

Katensens neuer Ortsbürgermeister Olaf Reese ist ein Teamplayer. Mit seinen vier Ortsratskollegen will er gemeinsam Projekte planen und dann verwirklichen. Als Nächstes will der Ortsrat, der komplett in der Hand der Freien Wählergemeinschaft Katensen (FWK) ist, den Findling umsetzen, er im innerörtlichen Eichenhain 2015 während der 750-Jahr-Feier aufgestellt worden ist und an das Dorfjubiläum erinnern soll.

Den großen Stein wollen die Ortsratsmitglieder auf einer Grünfläche an der Ecke Schwüblingser Weg/Langer Kamp platzieren. Ehrenamtliche haben dort bereits Büsche gerodet, um Platz für den Findling zu schaffen. Der Eichenhain sei ein Privatgrundstück, sagt Reese. Die Grünfläche an der Ecke Langer Kamp/Schwüblingser Weg sei hingegen öffentlicher Grund und Boden. Dort könne man den Erinnerungsstein im Dunkeln anstrahlen. „Das wird mal ein repräsentativer Platz im Ort“, sagt der 59-Jährige begeistert.

Olaf Reese zeigt, wo der Findling, der an die 750-Jahr-Feier erinnert, künftig liegen soll. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Telefonzelle ist jetzt Bücherschrank

Der Weg vom alten zum künftigen Standort des Findlings führt an einer englischen Telefonzelle vorbei, die an der Ecke Dorfstraße/Alte Schule steht. „Dieses Projekt ist beendet“, sagt Reese. Einwohner Ralf Hoyer hat die knallrote Telefonzelle im vorigen Jahr in Hannover besorgt. Ortsratsmitglied Stefan Möbius hat sie restauriert. Die Freie Wählergemeinschaft funktionierte sie in einen öffentlichen Bücherschrank um. Katenser können sich dort nun Bücher ausleihen und neue hineinstellen.

Olaf Reese hat die Tür der englischen Telefonzelle geöffnet, die in Katensen als Bücherschrank dient. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Am Schwüblingser Weg spricht Reese gleich mehrere Themen an. Beim Anblick des Begrüßungsschild, das am Ortseingang aus Richtung Schwüblingsen steht, weist er darauf hin, dass die FWK dieses und die anderen hölzernen Willkommensschilder erneuern wolle. Eventuell werde man sie gegen Metalltafeln austauschen, die haltbarer als Holz seien.

Obstbäume sollen gepflanzt werden

„Wir wollen regelmäßig eine Baumpflanzaktion machen“, erzählt Reese. Für die Pflanzaktionen biete sich der Schwüblingser Weg an. Die Wählergemeinschaft wolle jährlich mindestens einen Obstbaum pflanzen. „Wir werden die Bäume auch pflegen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Auf der Nordseite der Schwüblingser Wegs soll ein kleines Baugebiet entstehen. „Das ist in trockenen Tüchern“, berichtet der Ortsbürgermeister. Bei der Planung gehe es nur noch um Feinheiten. „Unser dringender Wunsch ist, dass in dem Neubaugebiet ein neuer Kindergarten gebaut wird“, sagt Reese. Er wünscht sich auch, dass die Gemeinde eine Verdichtung der Bebauung im Ort ermöglicht. Dann könnten Bauwillige auf großen Grundstücken ein Eigenheim errichten.

Ein Baugebiet soll auf dem Grünland am Schwüblingser Weg entstehen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Neues Nutzungskonzept für altes Schulgebäude

Reese hofft, dass Katensen mit Schwüblingsen, Dollbergen und Altmerdingsen in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen wird. Möglicherweise könne man mit einer Förderung aus dem Programm ein Nachnutzungskonzept für die alte Schule finanzieren. Im Erdgeschoss des früheren Schulgebäudes hat die Gemeinde den Katenser Kindergarten untergebracht, der wegen der beengten Raumverhältnisse nur aus einer Vormittagsgruppe besteht.

Im Dachgeschoss hat der Heimatbund seine Heimatstube. Die hat der Verein in der Vergangenheit für Veranstaltungen genutzt. Dort dürfen sich die Mitglieder aus Brandschutzgründen aber nicht mehr treffen. „Eventuell kann man mit Geld aus dem Dorfentwicklungsprogramm in der alten Schule ein Dorfgemeinschaftshaus einrichten“, sagt Reese.

Heimatgeschichte ist Olaf Reeses Hobby „Ich bin Katenser mit Herz und Seele.“ Das sagt der neue Ortsbürgermeister des Uetzer Dorfs, Olaf Reese, obwohl er aus Immensen stammt. 1997 hat der Vater dreier inzwischen erwachsener Söhne mit seiner Frau in Katensen ein Haus gebaut. Seitdem wohnt der kaufmännische Angestellte, der bei einem Autozulieferunternehmen in Hannover seinen Lebensunterhalt verdient, in dem Dorf. Seit 2016 arbeitet der 59-Jährige, der Mitglied der Freien Wählergemeinschaft Katensen ist, im Ortsrat mit. Der neue Ortsrat wählte ihn in der konstituierenden Sitzung im November 2021 zum Ortsbürgermeister. Geschichte ist Reeses Hobby – besonders Heimatgeschichte. Fit hält er sich mit Laufen und Rennradfahren. Er gehört dem TSV Katensen und dem Heimatbund an. Als förderndes Mitglied unterstützt er die Ortsfeuerwehr.

Wunsch nach Verkehrsberuhigung

Die Katenser Hauptstraße will der Ortsbürgermeister sicherer machen. Immer wieder führen Autos – insbesondere auf der schnurgeraden Fahrbahn aus Richtung Krätze – zu schnell in den Ort hinein. „Dort sind tatsächlich einmal 105 Stundenkilometer gemessen worden“, erzählt Reese. Ein anderes Verkehrsproblem sei der Lastwagenverkehr auf der Kreisstraße 130 durch Katensen zur Dollberger Altölraffinerie. Nach Reeses Meinung könnten Fahrbahneinengungen, wie sie die Region Hannover in Hänigsen gebaut hat, den Verkehr beruhigen.

Schnurgerade führt die Kreisstraße aus Richtung Krätze nach Katensen hinein. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Eine Buswendeschleife ist ein Lebenstraum von mir“, sagt Reese. Vorbild könnte die Buswendeschleife in Krätze sein. Wenn man eine solche Wendemöglichkeit in Katensen an der K130 schaffe, müssten die Linienbusse keine Runde mehr durch das Dorf drehen, um die Bushaltestelle vor der alten Schule anzusteuern. Sie könnten auf der Kreisstraße bleiben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller