Katensen

Untätigkeit ist nichts für Sven Peterhänsel. Der Katenser, der unter dem Namen Miss Liss als Travestiekünstler auftritt, hat die Corona-Zwangspause für Kunst und Kultur genutzt. Mit einem mobilen Theater will er jetzt auf Tour gehen, und zwar gleich mit zwei Formaten. Bei „Hot Sommer“ darf Peterhänsels Kunstfigur Tante Lissi die Bühne schillern lassen. Beim „Hörbuchlesungsabenteuer“ gibt’s Autobiografisches mit Musik und Sekt – frisch aus dem Buch „In der Mitte“, das Peterhänsel während der Pandemie geschrieben hat.

Mobiles Theater statt Warten aufs gebucht werden

Der aus Thüringen stammende Katenser ist ein Macher und Stehaufmännchen. Krisen beflügeln ihn zu Neuem. Auch von dem der Pandemie geschuldeten Auftrittsverbot ließ er sich nicht unterkriegen. „Als ich das erste Mal von Covid-19 gehört hatte, war mir klar: Wenn das nicht direkt gebremst wird, haben wir ein großes Problem“, sagt er. So kam es dann auch. Ein Plan B musste her. Aus Frust, Verzweiflung, Wut und Grübeln über das „Wie geht’s weiter?“ erwuchs die Idee für das mobile Theater, mit dem er demnächst auf Tour geht.

Das Konzept ist so einfach wie genial: Freiluftgastspiele mit Hygienekonzept vor maximal 50 Besuchern unterm Zirkuszelthimmel. Warum maximal 50 Besucher? „Die Leute sind sehr verunsichert. Das ist eine überschaubare Größe, bei der es leichter ist, sich in eine Veranstaltung zu trauen als im großen Stil“, sagt Peterhänsel. Stühle, Technik, Zelt und alles Weitere bringt der Katenser mit an die Orte des Geschehens. Finanzieren kann er das dank zahlreicher Sponsoren. „Es sagen zwar alle: ,Es wird keiner hängen gelassen‘. Es gab Unterstützung, für die ich auch sehr dankbar bin. Aber wenn man zur Bank geht, heißt es: ,Da können wir nicht helfen.‘“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bitte um Unterstützung bei Facebook kommt an

Also bat er unter dem Motto „Von A nach B mit dem Lkw“ bei Facebook um Unterstützung. Eigentlich wollte er eine Crowdfunding-Plattform nutzen. „Aber das hätte 1000 Euro gekostet. Wie soll ich das denen gegenüber rechtfertigen, die mich unterstützen?“ Eine unglaubliche fünfstellige Summe kam bei seiner Sammlung zusammen. Manch einer half auch mit Sachwerten. So konnte Peterhänsel einen Lastwagen anschaffen und das Zelt ordern. Um Auftrittsorte zu finden, bemühte der seit 16 Jahren tätige Kleinkünstler sein Netzwerk. Am 12. Juni geht es in der Schweiz los mit den Lesungen. Bei diesen gibt der Katenser Episoden aus seinem Leben zum Besten – und wie es zu Miss Liss kam.

Lesen Sie auch Soloselbstständiger fürchtet um seine Existenz

„Ich hätte nicht geglaubt, dass ich auch nur zehn Seiten zusammenbekomme“, sagt er über sein Buch.„Ich bin nämlich absolut kein Leser – aber jetzt schreib ich schon am zweiten.“ Er klingt erstaunt und stolz. Sein Buch ist wie er: besonders, unkonventionell, witzig und bunt. Das fängt mit dem Titel an, der über den ganzen Umschlag gedruckt ist. Und es hört bei der Gestaltung der Veranstaltung nicht auf. Peterhänsel hat bewusst auf einen Lektor und den Versuch, bei einem Verlag unterzukommen, verzichtet. „Es sollte authentisch werden.“ Er selbst findet, dass ihm das gelungen sei.

Performance-Lesung aus Autobiografie geplant

Angefangen hat alles beim Flug nach Gran Canaria, den Peterhänsel im vergangenen Sommer unternahm, um dort aufzutreten und mit sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu kommen. „Vor mir saß ein Pärchen, das ist mir so auf die Nerven gegangen. Aber zu sagen, was ich davon halte, wäre im Flieger nicht gut gekommen. Also habe ich meinen Laptop aufgeklappt und angefangen, das aufzuschreiben.“ So kam eins zum anderen, von Anekdoten von früher bis zur Geburt von Miss Liss. „Ich muss selbst lachen, wenn ich das lese“, sagt der Kleinkünstler.

Nun freut sich Peterhänsel, bald wieder auf der Bühne zu stehen. Noch mehr Auftrittsmöglichkeiten bis in den Herbst hinein und viele Besucher, das wünscht er sich. Wie es dann weitergeht mit Kunst und Kultur und Corona, das werde sich zeigen. „Es wird nicht einfach, weil jetzt alle wieder loslegen wollen“, ist er sich des Risikos bewusst. Doch er bleibt optimistisch. „Wenn es gar nicht klappt, dann finde ich schon was anderes“, sagt er. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage.

Von Sandra Köhler