Schwüblingsen

Über die von Berlin geplante CO2-Abgabe müssen sich viele Schwüblingser keine Sorgen machen. Zurzeit 85 demnächst 88 Gebäude im Dorf sind an das dorfeigene 5,2 Kilometer lange Nahwärmenetz, dessen Heizzentrale mitten im Ort liegt, angeschlossen. Damit wird die Hälfte der Haushalte des Uetzer Ortsteils mit Heizwärme aus regenerativer Energie versorgt. „Es ist ein besonderes Projekt, das man nicht so oft findet“, sagte Gemeindebürgermeister Werner Backeberg beim Heizfest, zu dem die für das Projekt gegründete Energiegenossenschaft Schwüblingsen (EGS) eingeladen hatte.

Vergleichbare Projekte, die den Verzicht von fossilen Energieträgern fürs Heizen zum Ziel haben und aus bürgerschaftlichen Engagement heraus entstanden sind, gibt es in der Region Hannover nur noch in einigen Orten im Neustädter Land, zum Beispiel in Laderholz. „Wir haben viel von Laderholz gelernt, vor allem von deren Fehlern, die bei uns deshalb nicht aufgetreten sind“, sagte Jan Brennecke, Initiator des Projekts und Vorsitzender der EGS.

Heizzentrale ist eine Luftreinigungsanlage

Weil die Heizzentrale, in der Holzhackschnitzel verbrannt werden, samt Rohstofflager mitten im Ort liegt, war ein Ziel, die Abgasemissionen auf ein Minimum zu beschränke. Der Schornsteinfeger habe vor Kurzem das Ergebnis mitgeteilt: „Die Abgase sind sauberer als die angesaugte Luft“, verkündete Brennecke den Besuchern bei der Besichtigung der Heizzentrale. „Das war für uns natürlich ein tolles Ergebnis.“

Erreicht wird dieses Ergebnis mit einer Filteranlage, die 99,9 Prozent aller Partikel aus den Rauchgasen herausfiltert. Die sogenannte Filterasche ist laut Brennecke mit Schwermetallen und Schadstoffen – beides hat sich über die Jahrzehnte in den Bäumen abgelagert – hoch belastet. Diese Asche sei so toxisch, das sie als Sondermüll zu entsorgen ist. Im Jahr fallen davon rund 40 Kubikmeter an. Hingegen kann die Grobasche auf die Felder ausgebracht werden. „Wir haben sie nach der Düngemittelverordnung untersuchen lassen“, sagte Brennecke.

3000 Kubikmeter Holzhackschnitzel werden im Jahr verbrannt

Das Brennmaterial wird einmal im Jahr geliefert – und zwar als Holzstämme. Diese werden von einer mobilen Anlage vor Ort zerkleinert, das dauert etwa zwei Tage. „Wir rechnen mit einem Bedarf von jährlich 3000 Kubikmetern Hackschnitzel“, sagte Brennecke. Das entspreche etwa 1200 Raummeter, ergänzte er auf die Frage eines Besuchers. Er habe sich bewusst gegen den Einsatz von Holzpellets entschieden, weil deren Preis an den der fossilen Brennstoffe gekoppelt sei. Für die Holzstämme hat die Energiegenossenschaft mit dem Forstamt Fuhrberg einen Liefervertrag über zehn Jahre abgeschlossen. „Dadurch haben wir Planungssicherheit“, erklärt der EGS-Vorsitzende.

Indirekt leisten die Schwüblingser mit dem Kauf des Holzes einen Beitrag zum Aufforsten der durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall stark geschädigten Wälder. Denn zurzeit gibt es für dieses sogenannte Fallholz kaum Käufer, sodass den Waldbesitzern, den privaten wie dem Staat, das so dringend benötigte Geld fehlt, um neue Bäume zu pflanzen. Der Zehnjahresvertrag gibt deshalb auch dem Fuhrberger Forstamt Planungssicherheit, um den Wald wieder aufzubauen.

Das Herzstück der Heizzentrale: der Hackschnitzelofen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Der Hackschnitzelofen, der eine Nennleistung von 500 Kilowatt hat, erhitzt das Wasser für das Nahwärmenetz auf mehr als 84 Grad Celsius. Bevor es ins Netz eingespeist wird, wird so viel Wasser aus dem Rücklauf beigemengt, dass es nur noch rund 73 Grad warm ist. „Wir haben festgestellt, dass die Heizkörper in den Häuser schnell sehr heiß werden, anders als bei einem üblichen Hausheizung“, berichtete Wolfgang Fritz, der die Anlage technisch betreut. Zehn Schwüblingser kümmern sich um den Betrieb der Heizzentrale und das dazugehörige Leitungsnetz. Alle seien von Berufs wegen fachlich für dies Aufgaben qualifiziert, versicherte Fritz.

Wärmerückgewinnung liefert 48.000 Kilowattstunden

Die Rauchgase verlassen den Hackschnitzelofen mit 200 Grad, durchlaufen den hocheffizienten Staubfilter und danach einen Wärmetauscher, in dem mit den dann etwa 188 Grad heißen Gasen weiteres Wasser erhitzt wird. Seit die Anlage in Betrieb ist, haben wir auf diese Weise 48.000 Kilowattstunden Heizleistung erzeugt“, erklärte Fritz. Das reiche um fünf bis sechs Häuser ein Jahr lang zu heizen. „Zehn Prozent unserer gesamten Energie holen wir aus der Wärmerückgewinnung.“ Wenn die sauberen Abgase den Schornstein verlassen, haben sie noch eine Temperatur von 83 Grad.

96.000 Kubikmeter Wasser fließen im Kreis durch das unterirdische Leitungsnetz. Damit die Besucher eine Vorstellung von der Menge bekamen, sagte Brennecke: „Damit könnten wir den ganzen Ort 25 Zentimeter unter Wasser setzen.“ Damit es in den angeschlossenen Häusern auch in den Spitzenzeiten, morgens und ab nachmittags, warm ist, gibt es zwei Warmwassertanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von 74.000 Litern. Für Notfälle, während Wartungsarbeiten und bei Dauerfrost unter minus zehn Grad kann darüber hinaus eine Ölheizung zugeschaltet werden.

Eine Kilowattstunde Heizenergie kostet 7,5 Cent

Brennecke und seine Mitstreiter gehen davon aus, dass die Kapazität der Heizzentrale ausreicht, um die 90 Gebäude ausreichend mit Heizwärme aus den Holzhackschnitzeln zu versorgen. Das Leitungsnetz sei so ausgelegt, dass das ganze Dorf angeschlossen werden könne, so Brennecke. „Dann müssten wir allerdings einen zweiten Ofen einbauen. Den Platz haben wir dafür, ebenso wie für den dann größeren Brennstoffbedarf.“

Für die Kilowattstunde zahlen die angeschlossenen Haushalte 7,5 Cent. Das deckt sich laut Brennecke mit den aktuellen Kosten für Erdgas und Erdöl. 3000 Euro pro Teilnehmer kosteten die hauseigenen Installationen für die Nutzung des Nahwärmenetzes. Das gesamte Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund zwei Millionen Euro. Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) haben die Schwüblingser einen Zuschuss von 650.000 Euro erhalten, aus dem Förderprogramm für die Leader-Region sowie von der Region Hannover gab es zusammen 90.000 Euro. Die EGS hat ein zinsverbilligte Darlehn von 1,3 Millionen Euro aufgenommen.

Das Heizfest in Schwüblingsen hat mehr als 200 Gäste angelockt. Bürgermeister Backeberg (rechts) lobt die außergewöhnliche Leistung der Dorfgemeinschaft. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die ersten Häuser sind kurz vor Weihnachten 2018 ans Nahwärmenetz gegangen.

Parallel zu den Heizleitungen hat ein Hänigser Unternehmen in Schwüblingser Glasfaser fürs schnelle Internet verlegt.

Von Anette Wulf-Dettmer