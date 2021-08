Uetze

Acht Parteien und Gruppen schicken insgesamt 91 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf für den Uetzer Gemeinderat, in dem 34 Sitze zu vergeben sind. Es kandidieren 69 Männer und 22 Frauen, die allerdings meist auf den vorderen Listenplätzen stehen.

Der Wahlausschuss der Gemeinde hat den Kandidatenlisten von SPD, CDU, Bündnisgrünen, FPD, der Freien Wähler, der Freien Wählergemeinschaft Katensen, der Linken und von „Die Haie“ für den Rat und auch für die Ortsräte zugestimmt – ebenso wie den drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die Kommunalwahlen finden am 12. September statt. Zusätzlich zu den örtlichen Gremien sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die Regionsversammlung und eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) zu wählen.

Die meisten Ratskandidaten stellt die SPD

Die SPD hat für die Gemeinderatswahl sieben Kandidatinnen und 22 Kandidaten aufgestellt. Auf den Listenplätze eins bis drei stehen Ernstfried Langer, Thordies Hanisch und Rudolf Schubert – alle drei sitzen auch im aktuellen Rat. Die mit Abstand jüngsten SPD-Kandidaten sind der Schüler Fabian Hage (Jahrgang 2002) auf Listenplatz 28 und der Student Patrick Semraum (2001) auf Platz zehn.

Die CDUzieht mit sieben Frauen und 16 Männern in den Wahlkampf um die 34 Ratssitze. Spitzenkandidaten sind Dirk Rentz, der auch für das Bürgermeisteramt kandidiert, Heidi Marz und Werner Hübner, alle drei ebenfalls seit vielen Jahren Ratsmitglieder. Die jüngste Kandidatin ist die Speditionskauffrau Ann-Kathrin Bury (Jahrgang 2001) auf Listenplatz sechs.

Den höchsten Frauenanteil haben die Grünen

Bündnis 90/Die Grünenhaben vier Kandidatinnen und sechs Kandidaten auf ihrer Wahlliste für den Rat stehen. Die ersten drei Plätze sind mit Karin Lawrenz, Kilian Richter (Jahrgang 2001) und Janina Grauert besetzt. Die Ratsherren Martin Klages und Jörg-Christian Sievers kandidieren auf den Plätzen vier und sechs.

Die FDPgeht mit drei Kandidaten ins Rennen: dem amtierenden Ratsherren Ulf-Hendrik Schrader sowie Klaus Schlich und Alfred Beneke.

Die Freien Wähler haben 21 Kandidaten, darunter drei Frauen, für die Ratswahl aufgestellt. Die ersten drei Listenplätze sind mit Oliver Wempe, der gleichzeitig Bürgermeisterkandidat ist, sowie Hans-Hermann Brockmann und Sandra Grobe besetzt.

Die Wählergemeinschaft Katensenhat als Kandidaten für die Gemeinderatswahl Olaf Reese, Rolf Sieroux und Stefan Möbius benannt. Reese sitzt bereits jetzt in dem Gremium.

Die Linkestellt einen Kandidaten auf: Rainer Hübert. Im aktuellen Rat ist die Partei nicht vertreten.

„Die Haie – Partei mit Biss“ist neu im Uetzer Parteienspektrum. Einziger Kandidat ist Michael Miethe.

Die Wahl der Ortsräte

Für die neun Uetzer Ortsräte stellen sich insgesamt 142 Frauen und Männer zur Wahl. Die meisten Kandidaten gibt es für den Hänigser Ortsrat: Um die neun Sitze bewerben sich 34 Frauen und Männer.

Bis auf die Dollberger Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch und den Katenser Ortsbürgermeister Thomas Sörgel stellen sich alle amtierenden Ortsbürgermeister am 12. September zur Wiederwahl: in Altmerdingsen Reinhard Degotschin, in Dedenhausen Joachim Hutschenreuter, in Eltze Hans-Hermann Brockmann, in Hänigsen Norbert Vanin, in Obershagen Andreas Staas, in Schwüblingsen Eike Dralle und in Uetze Jens Schumacher.

Die sieben Parteien und Gruppen in Uetze haben längst nicht für alle Ortsräte Kandidatenlisten aufgestellt. Einzig SPD und CDU sind mit Ausnahme von Altmerdingsen und Katensen in allen Ortschaften dabei. Für den Altmerdingser Ortsrat gibt es nur eine Liste, die der Wählergemeinschaft Altmerdingsen, auf der alle drei Kandidatinnen und Kandidaten stehen. In Katensen tritt nur die Freie Wählergemeinschaft Katensen zur Wahl an.

In Dedenhausen gehen SPD, CDU und FDP an den Start, in Dollbergen und in Eltze SPD, CDU, Bündnisgrüne und Freie Wähler, in Hänigsen SPD, CDU, Bündnisgrüne, FDP, Freie Wähler und Die Haie, in Obershagen SPD, CDU, Freie Wähler, in Schwüblingsen SPD und CDU sowie in Uetze SPD, CDU, Bündnisgrüne, Die Linke, Freie Wähler.

Zugelassen hat der Gemeindewahlausschuss auch die drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters: Florian Gahre (SPD), Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler).

