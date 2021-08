Uetze

Die Gemeinde Uetze ruft ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich für die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September und die Bundestagswahl am 26. September als ehrenamtliche Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. Aufgabe der Helferinnen und Helfer ist es, in den Wahllokalen die Stimmzettel auszugeben und ab 18 Uhr das Auszählen der Stimmen. Eigentlich hatte die Gemeinde die Wahlhelferteams schon zusammen. Im Juni fehlten nur noch fünf Frauen oder Männer. „Doch als wir allen, die sich für das Amt gemeldet hatten, die offizielle Benachrichtigung geschickt haben, haben viele wieder abgesagt“, sagt Maik Theunert, der die Wahlen in Uetze vorbereitet.

Benötigt werden laut Theunert aktuell noch 15 bis 20 weitere Wahlhelfer für die 14 Wahllokale, vor allem für den 12. September. In Uetze können die Bürger und Bürgerinnen ihre Stimmen in vier Wahllokalen, in Hänigsen in drei und in den Dörfern in je einem abgeben. Die Gemeinde nutzt für die Wahllokale größtenteils Grundschulen und Kitas. Geöffnet sind die Wahllokale an beiden Sonntagen von 8 bis 18 Uhr.

Gemeinde verschickt ab sofort Briefwahlunterlagen

Die Wahlbenachrichtigungen sind den Uetzern bereits zugesandt worden. Insgesamt sind für die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl rund 16.500 Einwohner wahlberechtigt. „Die ersten haben schon ihre Briefwahlunterlagen beantragt“, berichtet Theunert am Montagmorgen. Doch verschicken konnte die Gemeinde sie bislang nicht. Denn es fehlten die Stimmzettel für die Wahl der Regionsversammlung und des Regionspräsidenten beziehungsweise der Regionspräsidentin. Am Montag um 14 Uhr sind sie endlich im Uetzer Rathaus abgegeben worden.

Briefwahl ist nicht nur von zu Hause aus möglich. Ab Montag, 23. August, ist im Rathaus im Zimmer 006 das Briefwahllokal der Gemeinde geöffnet. Dort können die Stimmzettel abgeholt und auch gleich vor Ort ausgefüllt und wieder abgegeben werden. Theunert und Wahlleiterin Ursula Tesch rechnen wegen der Corona-Pandemie mit vielen Briefwählern.

Ab 18 Uhr müssen alle Wahlhelfer vor Ort sein

Die Wahlhelferinnen und -helfer können sich in der Regel ihren Einsatzort aussuchen. Ihre Einsatzzeit am Wahlsonntag können sie in Absprache mit dem Team wählen. Erst ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale geschlossen sind, werden alle Helfer benötigt. Denn am 12. September müssen die Stimmen für die Wahl des Regionspräsidenten, der Regionsversammlung, des Uetzer Bürgermeisters, des Gemeinderats und der Ortsräte ausgezählt werden. Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail an wahlen@uetze.de und auch direkt bei Theunert, Telefon (05173) 970-328, anmelden. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz erhalten die Wahlhelfer ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro (für Schriftführer und Wahlvorstand beziehungsweise 30 Euro (für Beisitzer).

Von Anette Wulf-Dettmer