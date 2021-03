Hänigsen

Bei öffentlichen Bauvorhaben explodieren oft die Kosten. Nicht so beim Um- und Anbau der Kindertagesstätte Schneckenhaus in Uetze-Hänigsen. Der Eigenbetrieb Gebäudeservice der Gemeinde ist mit der vom Uetzer Rat zur Verfügung gestellten Summe von 960.000 Euro ausgekommen. Laut dem Abschlussbericht des Projekts, den Eigenbetriebsleiter Frank Hacke jetzt den Ratsmitgliedern vorgelegt hat, kostete das Bauvorhaben rund 936.000 Euro.

Hacke weist darauf hin, dass Rat und Verwaltung frühzeitig eine Kostenerhöhung eingeplant hatten. Er erinnert daran, dass das Bauprojekt ursprünglich mit 800.000 Euro veranschlagt worden war. Bei den Ausschreibungen habe sich aufgrund der Lage auf dem Baumarkt eine Kostensteigerung abgezeichnet. Daraufhin habe der Rat das Budget auf 960.000 Euro erhöht. Wie in der alten Summe sei auch im neuen Betrag ein Kostenrisiko berücksichtigt worden. Daher sei das Budget nicht ausgeschöpft worden.

Speiseraum hat gefehlt

Der Anbau wurde notwendig, weil ein Speiseraum fehlte. Daher mussten die Kinder in der Vergangenheit ihre warmen Mahlzeiten in den Gruppenräumen einnehmen. Im neuen Speisesaal können rund 30 Kinder Platz finden, um dort zu essen. In diesem Raum befindet sich auch eine Küchenzeile, an der die Betreuungskräfte gemeinsam mit Kindern Speisen zubereiten können.

Der Anbau, der sich nach Westen an das bisherige Gebäude anschließt, beherbergt auch eine separate Küche für die Zubereitung von täglich rund 90 Essen sowie eine Spülküche. Weitere Nebenräume sind eine Umkleide für die Küchenkraft, eine Behindertentoilette, ein Vorrats-, ein Technik- und ein Waschmaschinenraum. Bei warmem Wetter können Kinder auch auf einer überdachten Terrasse mit Außensitzplätzen speisen.

Umbauarbeiten im Gebäude

Im Zuge des Bauprojekts baute die Gemeinde die alte Küche und einen Abstellraum zu einem Mitarbeiterraum, die Dusche zu einem Putzmittelraum und den alten Putzmittelraum zu einem Wickelraum um. Außerdem musste die Gemeinde im Altbau Brandschutzeinrichtungen einbauen.

Der Anbau erforderte Änderungen im Außenbereich der Kita. Acht Eltern- und Besucherparkplätze mussten vom Kreuzdornring an die Weißdornallee verlegt werden. Eine Regenwasserversickerungsanlage musste ebenfalls dem Neubau weichen und an anderer Stelle neu angelegt werden. Außerdem zäunte die Gemeinde das Grundstück neu ein und gestaltete es zum Teil auch anders als zuvor.

Um das Bauvorhaben zu finanzieren, nahm die Gemeinde einen Kommunalkredit in Höhe von 845.000 Euro auf. Der Bauhof steuerte Eigenleistungen im Wert von mehr 90.000 Euro bei. Baubeginn war im April 2019. Ein Jahr später nahm die Kita den Anbau in Betrieb.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller