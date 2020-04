Uetze/Hänigsen

Mit einem neuen Kreativwettbewerb und der Reihe LernenmitKunst will die Kunstspirale in Uetze-Hänigsen Abwechslung in den Corona-Alltag von Kindern und Jugendlichen bringen. Denn die Kitas bleiben weiter geschlossen, und der Schulbetrieb läuft nur stufenweise wieder an. Deshalb spielt sich das Leben derzeit hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Genau an diesem Punkt setzen die Ideen der Kunstspirale an.

Das Team um Leiterin Christine Späthe ruft Jungen und Mädchen im Alter von drei bis 18 Jahren auf: „Lasst uns an euren Ideen teilhaben, mit denen ihr euch fern von Medien und Co. kreativ und aktiv beschäftigt.“ Ob gemalte Bilder, Fotos oder Fotokollagen, Gedichte, Geschichten oder Videos – alle Darstellungsformen sind für den Wettbewerb zugelassen.

Einsendeschluss ist der 15. Mai

Einige Vorschläge als Anregung liefert das Team gleich mit. „Euch fehlen die Großeltern? Dann schreibt ihnen euer eigenes Märchen und malt ein Bild dazu“, heißt es in dem Aufruf und weiter: „Euch fehlt die Tanzstunde? Dann dreht ein Video mit euren Lieblingsmoves, oder wenn euch das Virus Angst macht, dann bringt eure Sorge aufs Papier.“

Alle Beiträge für den Wettbewerb „KreAktiv in der Krise“ sind per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com einzureichen. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Alle Einsendungen werden laut Späthe auf der Homepage der Kunstspirale veröffentlicht. Die Einfallsreichsten – gestaffelt nach Altersstufen – würden prämiert.

Mischung aus Fakten und Kreativität

Die neue Reihe LernenmitKunst führt Kinder und Jugendliche an Kunsttechniken und Kunstrichtungen sowie ihre bekanntesten Vertreter heran. Geordnet nach dem Alphabet wird erläutert – zum Teil mit kleinen Filmen – was abstrakte Kunst und Dadaismus ist und wie der Gegenwartskünstler Jean Michel Basquiat arbeitet. Dann kann jeder selbst künstlerisch aktiv werden – mithilfe der vielen Beispiele zum Nachahmen.

Ein Beispiel zum Thema abstrakte Kunst: Dieser bespielbare Corona-Schutzkreis macht Kindern begreifbar, was ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter bedeutet. Quelle: privat

Initiatorin Yvonne Sommer : „Leg einfach los!“

Dafür müsse niemand in großem Umfang Material im Internet bestellen, erklärt Sozialpädagogin Yvonne Sommer, die die Reihe gemeinsam Stefanie Gerns, der künstlerischen Mitarbeiterin der Kunstspirale, entwickelt hat. „Jeder kann mit dem arbeiten, was zu Hause vorhanden ist“, sagt Sommer. Der Gedanke sei, „aus wenig etwas zu machen. Deshalb, legt einfach los!“.

Es geht nicht darum, nach Schablone zu malen oder zu basteln, stellt Sommer klar. „Wir wollen bei den Kindern und Jugendlichen das freie Gestalten unterstützen und die innere Kreativität fördern.“ Die Angebote der Reihe sollen eine Ermunterung sein, von denen sich gern auch Erwachsene angesprochen fühlen dürften. „Ich denke, die Reihe wird eine bunte Mischung für jede Altersstufe.“

Ergänzung zum Homeschooling

Das neue Angebot möchte Sommer als Ergänzung zum Homeschooling verstanden wissen. Denn die Schulen würden den Schwerpunkt auf Mathematik, Deutsch und die Abschlussfächer legen. „Da fehlt den Kindern ganz schön was“, ist Sommer überzeugt. Nicht zuletzt gehe es auch darum, die Eltern in dieser für sie sehr fordernden Zeit zu entlasten, ohne dass die Kinder vor den Fernseher oder den Computer gesetzt werden, sagt Sommer, die selbst im Homeoffice mit einem Kita- und einem Schulkind ist.

Die Reihe LernenmitKunst ist auf der Homepage der Kunstspirale www.kunstspirale-haenigsen.de zu finden. Jeden zweiten Tag gibt es dort Infos und Anregungen zu einem neuen Buchstaben-Thema.

Von Anette Wulf-Dettmer