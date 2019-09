Hänigsen/Bröckel

Kultur auf dem Land mitgestalten! Unter diesem Motto stehen zwei Angebote der Kulturregion Aller-Fuhse-Aue, zu der auch die Gemeinde Uetze zählt. Bei zwei Workshops sollen Kreative und Kulturschaffende und solche, die es werden wollen, darüber ins Gespräch kommen, wie sie das eigene Lebensumfeld kulturell bereichern können. Die Workshops finden am Mittwoch, 18. September, im Kulturhaus in Wienhausen, Mühlenstraße 2, und am Donnerstag, 26. September, in der Kunstspirale in Hänigsen, Mittelstraße 2, statt. Beginn ist jeweils 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte sollen sich per E-Mail an workshop@kulturaufdemland.de anmelden.

Kulturregion plant Stammtische für Kultur

Außerdem plant die Kulturregion Aller-Fuhse-Aue Stammtische. Da sollen sich die Gespräche in mehr geselliger Atmosphäre um Kultur auf dem Land drehen. Die Stammtische ermöglichen, andere Menschen zu treffen, neue Ideen zu entwickeln, Fragen zu stellen und Gedanken auszutauschen. Bis November sind sie an jedem ersten und dritten Mittwoch Monat im Antikhof Drei Eichen in Bröckel, Hauptstraße 56, und an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat in der Hänigser Kunstspirale. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Auch dieses Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Kulturregion Aller-Fuhse-Aue ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins Flotart aus Bröckel, der Kunstspirale und des Kulturhauses Wienhausen und wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller